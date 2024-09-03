Сейчас у операторов рынка достаточно запасов топлива, завезенного до повышения акцизного налога.

После повышения акцизов на топливо бензин и дизель могут подорожать на 1,5-2 грн, а сжиженный газ - на 5 грн, но повышение цен не будет резким и моментальным. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук.

"Действительно, там незначительное подорожание (ожидается - УНИАН): что касается бензина и дизельного топлива - это 1,5 грн на бензине и 2 грн на дизельном топливе. Однако сжиженный газ будет дороже на 5 грн, то есть он уже потихоньку выходит из разряда альтернативного топлива для бензина. Ударили снова по наиболее незащищенному слою населения, который использует газ как альтернативное топливо", - сказал он.

По словам Косянчука, повышением акцизов на топливо созданы предпосылки для подорожания, однако операторы рынка в ожидании повышения акциза накануне завезли нефтепродуктов в Украину больше, чем нужно.

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"Сегодня все залиты "под горло". И у меня есть большие сомнения относительно моментального и резкого подорожания топлива именно на эти 1,5-2 грн. По моим ощущениям, это произойдет не раньше середины-конца сентября, когда уже выработают более дешевые ресурсы, которые завезли до 1 сентября, и начнет уже идти замещение дешевого ресурса более дорогим", - отметил эксперт.

Повышение акцизов на топливо - последние новости

2 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо. Документ предусматривает, что до 2028 года ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и составят: бензин - 359 евро за 1000 л; дизельное топливо - 330 евро за 1000 л; сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

18 июля Верховная Рада приняла закон о повышении акцизного налога на топливо. Тогда народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что принятие закона ускорит приведение законодательства Украины к нормам законодательства Европейского союза, а средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на армию.

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