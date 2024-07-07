Известно, что на этот автомобиль ждало много водителей.

Опытный автомобильный эксперт Скотти Килмер прокомментировал долгожданный, полностью электрический пикап, который привлек внимание водителей во всем мире. В своем недавнем видео он рассказал о Tesla Cybertruck и отметил, что он имеет невероятно необычный дизайн, однако предлагает большую грузоподъемность, пишет Express.

"Должен сказать, что это самая нелепая вещь, которую я когда-либо видел. Это выглядит как что-то, что Гомер Симпсон мог бы сделать, как грузовик, да? На самом деле он не похож на грузовик, но, хотите верьте, хотите нет, у него сзади есть что-то вроде "Ролодекса". Итак, если мы нажмем на нее, вы увидите, что это действительно что-то вроде пикапа, и что странно, у него есть кнопка, чтобы опустить заднюю дверь, ведь это электромобиль, но у него нет кнопки, чтобы поднять их вверх. Чтобы это сделать, вам придется толкать его вверх голыми руками", - отметил Скотти Килмер.

Известно, что впервые о Tesla Cybertruck стало известно в ноябре 2019 года. Он был полностью электрическим пикапом, который отличается футуристическим дизайном, состоящим из острых углов и плоских панелей. В своей самой мощной версии он может перевозить до 1100 кг и предлагает максимальный запас хода - 470 миль с установленным расширителем диапазона.

Видео дня

Несмотря на то, что модель продается в США с ноября 2023 года, официальных планов по ее выводу на рынок Великобритании нет из-за проблем с весом и безопасностью.

Когда Скотти попал внутрь кибертранспорта, то отметил, что в нем нет ничего необычного. Водители нажимают кнопку на руле, чтобы указать дорогу и смотрят на сенсорный экран, чтобы увидеть, что позади них.

"У вас нет ключа, у вас есть карточка, которая вставляется сюда, у нас есть какой-то синтетический материал на сиденьях, которые достаточно удобны, и большой люк, который является непрозрачным, поэтому вам не будет здесь очень жарко, и он достаточно большой. По крайней мере, теперь они разместили поворотники здесь [на руле], так что нам не нужно ничего нажимать на сенсорном экране. Вы получаете хороший обзор [на сенсорном экране], и вы можете получить полный обзор, нажав кнопку на рулевой колонке. Экран также имеет чрезвычайно высокое разрешение, надо отдать им должное", - подчеркнул автомеханик.

Однако когда Скотти Килмер выехал на машине на дорогу, то раскритиковал маленький руль, который гораздо чувствительнее, чем у большинства автомобилей, однако все же он был поражен работой Tesla.

"Начнем со странного руля, я чувствую себя так, будто я лечу на самолете, а не за рулем автомобиля. К этому маленькому рулю нужно некоторое время [чтобы привыкнуть], потому что он очень чувствительный. Вы поворачиваете его немного, но на самом деле он поворачивается очень сильно. На этих ухабах Род-Айленда он действительно не очень хорошо справляется с управлением; вы чувствуете каждую неровность. Теперь нам не нужно беспокоиться о сцеплении с дорогой, ведь это полный привод. В навороченной машине три мотора, а в этой - два. Так или иначе, давайте посмотрим, на что эта штука способна. Она страшно быстрая, с этим не поспоришь", - заверил эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известные автомобильные эксперты посоветовали водителям избегать двух популярных подержанных хэтчбеков, которые с годами становятся только хуже. В то же время они посоветовали рассмотреть полностью электрический BMW i3, который выиграл награду в 2014 году.

Также сообщалось, что эксперт призвал водителей не покупать некоторые подержанные пикапы, ведь они являются не очень качественными. В частности специалист призвал водителей не покупать китайский Great Wall Steed.

Вас также могут заинтересовать новости: