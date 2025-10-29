Невиданная щедрость: стало известно, какой автомобиль чаще всего дарят украинцы

Нынешнее лето выдалось "урожайным" на автомобильные подарки.

В третьем квартале этого года украинцы официально подарили друг другу 9686 легковых авто. Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Рынок подаренных авто, в первую очередь, семейное дело. Средний возраст такого подарка составлял 11 лет.

"Речь идет не о роскоши, а о доверии и практичности", - говорят специалисты.

Видео дня

Безоговорочным лидером среди автомобилей-подарков стал Volkswagen. За третий квартал подарено 1053 единицы. Причиной популярности бренда считают его "народность" (надежность, практичность, доступность).

Далее среди брендов идут BMW (895) и Toyota (747). В целом в десятке лидеров представлены лишь знакомые "лица" - все те, которые можно видеть на вторичном рынке.

Еще более показательны модели подарков.

"Это не просто рынок подержанных авто, это его квинтэссенция!", - говорят специалисты.

На первой позиции оказался Volkswagen Passat с показателем в 263 авто. Далее следуют Skoda Octavia (243) и Toyota Camry (188).

Среди других подарков в статистику попали шесть счастливых владельцев Bentley, девять владельцев Maserati и по два владельца Rolls-Royce и Aston Martin.

Самым интересным экземпляром в списке можно считать "подарок из прошлого" - советский АЗЛК 402 1958 года выпуска.

Автомобильный рынок - советы специалистов

Недавно в What Car? назвали 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом. В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на Opel Grandland, который продают в Великобритании под брендом Vauxhall. Единственной проблемой, о которой рассказали владельцы этого авто, были незначительные сбои в работе электрооборудования, которые можно легко исправить.

Также напомним, что ранее известный автомобильный специалист Крис Пайл из JustAnswer рассказал, какие гибридные модели можно считать одними из самых надежных. Специалист советует обратить внимание, в частности, на Kia Sportage, Hyundai Sonata и Honda Accord.

