Капуста белокочанная за год подешевела на 40,2%.

В августе 2025 года цены на большинство продуктов ощутимо выросли, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего за год взлетела цена на яблоки - на 148,2%: если в прошлом году килограмм этого фрукта стоил 28,3 грн, то в этом августе уже 70,3 грн. На 77,4% подорожали яйца - с 31,4 до 55,8 грн за десяток.

Более чем на треть подорожало мясо и птица: филе куриное - на 37,5% (до 264 грн), свинина - на 36,8% (до 249 грн), тушки куриные - на 35,9% (до 118 грн). Говядина подорожала на 22,9%.

Рост цен на хлеб, в зависимости от вида, составил 20,9% для пшеничного хлеба высшего сорта и 19,4% - для ржаного. Выросли цены и на крупы: больше всего подорожали ячневые (на 37,8%, до 23,5 грн) и манные (на 29,6%, до 29,4 грн).

Молоко подорожало на 21,1%, сыры мягкие - на 20,8%, а сметана жирностью до 15% - на 23,5%. Цена на масло сливочное выросла почти на треть - на 31,5%. Масло подсолнечное прибавило в цене 32,4% - до 81,4 грн за литр.

При этом некоторые продукты за год подешевели. Так, больше всего снизились цены продемонстрировала капуста белокочанная, цена на которую снизилась на 40,2% - до 30,3 грн. На 13% подешевела свекла (до 12,5 грн), на 9,3% - сахар (до 32,4 грн), незначительно (на 0,25%) снизилась цена и на лук репчатый (до 16,3 грн).

Потребительские цены в Украине в августе 2025 года, по сравнению с июлем, снизились на 0,2%. Что касается изменения цен за год, то в годовом измерении потребительская инфляция в августе замедлилась до 13,2% (по сравнению с 14,1% в июле).

В Украине выросли цены на яйца, что связано с несколькими ключевыми факторами. Как сообщили в пресс-службе сети супермаркетов "ЭКО маркет", за последние месяцы существенно выросла стоимость корма для птицы. Кроме этого, осенью, со снижением температуры, уменьшается яйценоскость кур, что традиционно приводит к повышению цены.

