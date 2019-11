Украине нужны не деньги США, а поддержка в земельной реформе - The National Interest

Украина сегодня занимает 7 место в мире по экспорту пшеницы, тогда как Россия – первое.

“С начала Евромайдана и российской агрессии США и ее партнеры предоставили Украине миллиарды долларов финансовой помощи. Но Украина нуждается не столько в деньгах США, сколько в поддержке раскрытия потенциала своих природных ресурсов, значительная часть которых – земля”, пишет глава ПАО «Аграрный фонд» Андрей Радченко в статье «Ukraine Does not Need Aid. It Needs Land Reform» для The National Interest.

В частности, Радченко пишет о том, что новоизбранный Президент Владимир Зеленский непоколебим в намерении провести земельную реформу, однако Россия и ее агенты влияния в Украине не заинтересованы в активном развитии Украины. Поэтому, Украине сейчас важно заручиться поддержкой администрации Трампа:

“Украина столкнулась с огромным давлением со стороны пророссийских противников реформы. Сейчас — время администрации Трампа поддержать земельную реформу в Украине. Это, к слову, и характерный подход Трампа — прежде чем давать прямую финансовую помощь, администрация предпочитает поддержать своих партнеров в развитии собственной экономики, делая их одновременно более самодостаточными и процветающими”.

Так, Украина сегодня занимает 7 место в мире по экспорту пшеницы, тогда как Россия – первое. Рост урожайности и сборов в Украине может значительно потеснить Россию на мировой арене, именно с этим и связано агрессивное неприятие ими снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине.

Напомним, по оценкам Всемирного банка, отмена моратория на продажу земли в Украине принесет около 15 млрд долларов США, что эквивалентно 10% ВВП. Параллельно, Украина остается одной из лишь шести стран мира, где отсутствует рынок земли, наряду с Северной Кореей, Кубой, Венесуэлой, Таджикистаном и Демократической Республикой Конго.

Ранее сообщалось об обращении 300 украинских фермеров к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову в связи с угрозой ликвидацией ОАО "Аграрный фонд", которое возглавлял Андрей Радченко. В частности, заявлялось, что такая мера приведет к увеличению расходов госбюджета на 5 млрд гривен.