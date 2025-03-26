На Галиндезе сивки гнездятся под сооружением станции, баней и домиком по исследованию геокосмоса.

На острове Галиндез, почти на украинской полярной станции "Академик Вернадский", родился птенец белой сивки - единственной сухопутной птицы Антарктики. По словам ученых, детеныш активно изучал пространство вокруг места рождения, якобы пытался исследовать вместе с ними геокосмос.

В частности в Национальном антарктическом научном центре показали именно этого малыша. Ученые объясняют, что сивка - белого цвета, однако ее дети рождаются черными. Только верхушки темного пуха имеют золотистый отблеск, но впоследствии пух густеет и светлеет, птенец становится пестрым - сочетает светлые, темные и рыжие цвета. Уже после смены пуха на перья, примерно через два месяца после рождения, имеет белый цвет.

"Пары сивок моногамны и обычно откладывают три яйца, но выживают в основном двое малышей, иногда только один. Кладки делают под камнями или зданиями, выстилая гнезда перьями, обломками раковин, сухим мхом или другими растениями. Например, на нашем острове сивки гнездятся под основным сооружением станции, баней, домиком по исследованию геокосмоса", - говорится в сообщении.

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По словам геофизика 29-й УАЭ Анны Соиной, в этом году их "геокосмический" птенец активно изучал пространство вокруг места рождения. В частности, как только ученые приходили в домик и открывали дверь, детеныш мгновенно прыгал по лестнице и заглядывал внутрь.

"Видимо, тоже хотел изучать распространение радиоволн и услышать сигналы аж из Канады!", - шутят ученые.

Ученые обнародовали фото, на которых можно увидеть именно "геокосмического" сивкена, который стал любимцем украинских полярников. На фотографиях интересная птица - от первых дней жизни до оперенного подростка.

Другие новости от украинских полярников

Украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как белая сивка - единственная "сухопутная" птица Антарктики - отбирает еду у пингвинов. Сивка напала на пингвина, который кормил своего птенца, бил клювом, крыльями. Другие пингвины пытались отогнать "наглеца", но тот возвращался. В целом сивки находятся в постоянном поиске пищи и все пробуют на клюв. Питаются крилем из помета тюленей и пингвинов, выплевываниями чаек и бакланов, не гнушаются любой падалиной.

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