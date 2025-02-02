Для туристов есть маршруты подъема, доступен вариант экстремального лыжного спорта.

Гора Демария находится непосредственно на континенте Антарктида - в 8 км от острова Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский".

Украинские ученые обнародовали захватывающее видео, сделанное с дрона во время облета горы сисадмином 29-й УАЭ Александром Мацибурой. На "ролике" - рельефное образование со своими пиками и "впадинами", которое выглядит одновременно угрожающим и волшебным. Оно напоминает "пейзаж", созданный с помощью специального оборудования при создании детской сказки или фантастического боевика.

"Такая впечатляющая вершина находится непосредственно на континенте Антарктида... В хорошую погоду наши полярники могут даже видеть ее из окон", - рассказали в Научном национальном антарктическом центре.

Ученые отмечают, что эта гора относительно невысокая - 635 м, но известна своими обрывистыми склонами. "В то же время для туристов на нее есть маршруты подъема, также доступен вариант экстремального лыжного спорта", - говорится в сообщении.

Однако украинские полярники используют Демарию как объект для исследований, в частности, отбирая там образцы растений и почв.

"Откуда же такое лирическое название - Демария? Эту гору нанесли на карту участники французской антарктической экспедиции 1903-05 годов под руководством Жана-Батиста Шарко. И назвали ее в честь братьев Демария, французских разработчиков фотообъектива, который использовала экспедиция", - пояснили в научном центре.

Другие новости от полярников

Напомним, недавно украинские полярники зафиксировали удивительное явление, как облака под воздействием атмосферы "превратились" в кита, ныряющего в небесные волны. Интересное облако полярники сфотографировали с борта ледокола "Ноосфера", когда находились возле острова Кинг-Джордж. В Национальном антарктическом научном центре рассказали, как образовалось это облако - суть в "поведении" температуры воздуха и воздуха, который поднялся, а затем "уперся" в устойчивую прослойку атмосферы.

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