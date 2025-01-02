По словам Плетенчука, у оккупантов осталось мало инструментов военно-морской логистики.

В Российской Федерации заявили, что поднимут танкеры "Волгонефть", которые транспортировали мазут, и из-за аварии затонули в Черном море, что повлекло экологическую катастрофу.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что работы проведут владельцы танкеров, документы разработают до 16 февраля, а работы начнут через месяц. В то же время спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что не следует ожидать начала таких мероприятий до завершения сезона штормов.

В эфире телемарафона он сказал, что сейчас трудно давать оценки экологическим последствиям, потому что Москва не допускает в эту акваторию международных профильных наблюдателей и, конечно, нет там и украинских специалистов. Надо понимать, как подчеркивает Плетенчук, что оккупанты максимально пытаются скрыть результаты этой катастрофы, виновниками которой является непосредственно Российская Федерация. Поэтому апеллировать к каким-то более-менее точным данным Плетенчук сейчас не может. Как добавил военный, чисто подъем - довольно непростая задача, и такая операция разрабатывается не один день.

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"Но ожидать, что это произойдет до окончания сезона штормов, я бы не стал. Конечно, от россиян можно ожидать чего угодно, но это, во-первых - рискованно, во-вторых - это требует довольно много времени, чтобы эту операцию организовать и провести. Надо иметь еще и соответствующие инструменты для этого. Не уверен, что сейчас в акватории Черного моря, Азово-Черноморского региона эти инструменты есть. Поэтому, к сожалению, думаю, что мы будем сталкиваться с последствиями разлива из этих затонувших судов как минимум до весны", - подчеркнул Плетенчук.

У оккупантов осталось довольно мало инструментов морской логистики. В частности, после потери больших десантных кораблей и больших паромов, которые обеспечивали перевозки железнодорожных вагонов, что было для оккупантов очень весомой логистической ветвью. Также такими путями и другие военные грузы - перебрасывалось топливо, техника.

Сейчас, по словам Плетенчука, у захватчиков остались только обычные автомобильные паромы, которыми вперемешку с гражданскими перебрасывают определенную технику и солдат. Однако это уже другой, значительно меньший объем. То есть, как говорит спикер, военно-морские перевозки у россиян фактически прерваны. В то же время противник использует в логистических целях Керченский мост. Плетенчук рассказал:

"Также в качестве логистики используют Керченский мост. Они имеют единственное такое постоянное сообщение с материковой частью так называемой Российской Федерации. Использовать в полном объеме железную дорогу (которая идет по мосту - УНИАН) они не могут. Однако не стоит забывать, что многие грузы они могут перебрасывать и по суше".

Авария танкеров РФ в Керченском проливе

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива в Черном море из-за аварии затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате катастрофы произошел разлив нефтепродуктов. Загрязнение зафиксировали на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова. Проблемы наблюдались в районе временно оккупированного Крыма. По мнению председателя всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, Российская Федерация скрывает истинное количество нефтепродуктов, которые уже вытекли и продолжают вытекать в Черное море. Уточненная информация о количестве мазута постепенно выясняется благодаря вмешательству волонтеров, которые начали собирать нефтепродукты на побережье. Речь идет о тысячах тонн.

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