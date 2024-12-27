По словам представителя ВМС, флора и фауна страдают от последствий аварии независимо от места нахождения в Черном море.

Из-за утечки нефтепродуктов в результате аварии в Черном море российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" может пострадать и Украина.

Как заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, море не имеет заборов, поэтому экологическая катастрофа нанесет ущерб и временно оккупированному Крыму.

"К сожалению, по состоянию на сейчас, можно увидеть, что и Крым так же пострадает от последствий этой катастрофы. Довольно сложно верифицировать, чтобы это была 100-процентно надежная информация о последствиях, потому что, конечно, никого россияне туда не допускают. А сейчас такие погодные условия, что спутниковые снимки надо ждать...", - сказал спикер.

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По его словам, когда изменятся погодные условия, будет возможность получить соответствующие спутниковые данные и оценить реальную ситуацию, которая сложилась из-за утечки мазута. В то же время уже сейчас, согласно той информации, что есть, можно говорить, что избежать последствий не удастся и украинскому Крыму.

Спикер акцентирует, что даже если бы речь шла только о загрязнении побережья РФ, в экологическом смысле его невозможно отделить от других черноморских стран.

"Конечно, мы не можем отдельно от этих локаций рассматривать ситуацию и у нас. Потому что, к сожалению, у нас с ними (россиянами - УНИАН) общее Черное море, и Азовское... И, соответственно, флора, фауна страдают независимо от места нахождения в Черном море. Поэтому да - последствия скорее всего в будущем можно будет оценить, но они все имеют признаки экологической катастрофы", - подчеркнул Плетенчук.

Авария российских танкеров в Черном море

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали. Нефтепродукты достигли Краснодарского края, в частности города Анапа. Также их зафиксировали на побережье Керченского полуострова.

По информации капитана 1-го ранга в отставке, бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, авария танкеров привела к экологической катастрофе в РФ. Он утверждает, что ситуация с каждым днем становится для них все хуже, поскольку количество мазута, который выбрасывается на побережье, увеличивается, нефтепродукты фактически достигли Сочи.

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