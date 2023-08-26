В отеле надеются, что животное не будет наведываться к ним так часто.

Отель Grosvenor Pulford Hotel & Spa в Честере был нанесен немалый ущерб. Преступника, опустошающего пруд четырехзвездочного отеля, удалось разоблачить благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказалась выдра.

"Недавно наша команда обнаружила незваного гостя, который бродил по территории отеля ночью... Это отважное существо угостило себя карпом кои, живущим у нас. Примерно тридцатью кои из пруда Asian Sensory Garden, и еще 20 из нашего другого пруда", – рассказал отель в соцсетях.

Grosvenor Pulford Hotel & Spa подчеркивает, что "рад сыграть свою роль в местной экосистеме", но не будет против, если выдра будет гостить у них не так часто – рыба, которой она лакомится, совсем не дешевая.

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"Мы (и рыбы) можем только надеяться, что визиты нападающего станут, по крайней мере, немного реже, поскольку счет немалый... Его обвиняют в том, что он съел огромное количество нашей рыбы стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (около 125 тысяч долларов США)", – отмечают работники отеля.

Эндрю Нельсон, директор Nelson Hotels & Inns, который управляет отелем, в комментарии Telegraph признался, что то, что виновником огромной потери рыбы была выдра, "мягко говоря, стало неожиданностью".

"С заборами, которые мы установили ранее, чтобы защитить меньшую рыбу от цапель, мы не ожидали, что крупные животные смогут получить доступ к прудам. Поскольку были потеряны кои на сумму около 100 000 фунтов стерлингов, мы пытаемся найти решения для предотвращения дальнейших потерь. Наши разноцветные карпы – это не только привлекательные обитатели нашего сада, которые много лет спокойно живут на нашей территории, но и значительные инвестиции в наше место", – добавил он.

Инциденты с выдрами

В Калифорнии самка морской выдры нападает на серферов и отбирает у них доски для серфинга. Эти "преступления" продолжаются уже несколько лет.

Также в Калифорнии зафиксировали морскую выдру, которая смогла поймать очень крупную акулу.

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