Исследовательская группа использовала химический анализ добытых китов для подтверждения своих выводов.

Новое исследование показало, что гладкие киты могут жить более 130 лет, что почти вдвое превышает предыдущие оценки продолжительности жизни.

Как пишет Interesting Engineering, это открытие поднимает важные вопросы о методах сохранения, необходимых для защиты и восстановления этих уязвимых видов.

Исследовательская группа использовала химический анализ добытых китов для подтверждения своих выводов. Он показывает, что гренландские киты могут жить более 200 лет. Примечательно, что они даже обнаружили наконечники гарпунов, датируемые 19 веком, у гренландских китов, все еще пойманных современными методами рыболовства.

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Отмечается, что южные гладкие киты, тесно связанные с гренландскими китами, могут демонстрировать схожую продолжительность жизни, несмотря на значительные различия в статусе популяции и давлении на окружающую среду.

Как и их сородичи, они являются фильтраторами, снабженными китовым усиком, и они мигрируют сезонно, в основном для рождения детенышей. Исторически их называли "правильными" китами для охоты из-за высокого содержания жира, что позволяло им плавать после убийства.

В исследовании изучались данные, собранные за почти четыре десятилетия с помощью программ фотоидентификации, ориентированных на два вида гладких китов: южный гладкий кит, обитающий в южных океанах, и находящийся под угрозой исчезновения североатлантический гладкий кит, обитающий вдоль атлантического побережья Северной Америки.

Ученые построили кривые выживаемости - графики, иллюстрирующие возрастные показатели выживаемости - аналогичные тем, которые используются актуариями для расчета продолжительности жизни человека.

Результаты выявили ошеломляющие выводы: южные гладкие киты, средняя продолжительность жизни которых когда-то считалась всего 70-80 лет, могут прожить более 130 лет, а некоторые особи, вероятно, доживают до 150 лет.

Североатлантический гладкий кит, сталкиваясь с серьезными угрозами со стороны человека, такими как запутывание в рыболовных снастях и столкновения с судами, может похвастаться средней продолжительностью жизни 22 года, и лишь немногие из них доживают до 50 лет.

Грег Брид, доцент Университета Аляски в Фэрбанксе и ведущий автор исследования, уверен, что сокращение продолжительности жизни североатлантических гладких китов связано не с внутренними биологическими различиями, а с интенсивным воздействием человека. Он пояснил:

"Их продолжительность жизни должна быть намного больше. Они часто запутываются в рыболовных снастях, попадают под удары судов и голодают, что часто связано с изменениями окружающей среды, которые остаются плохо изученными".

По его словам, до 1955 года было мало знаний о том, как эффективно исследовать старение усатых китов. Следовательно, ученые допустили значительные ошибки в оценке их продолжительности жизни.

Отмечается, что значение этого исследования имеет важное значение для стратегий сохранения, направленных на сохранение популяций китов.

"Чтобы способствовать созданию здоровых популяций, включающих пожилых особей, восстановление может занять сотни лет. Для видов, которые могут жить до 100 и более лет, но производят выживающих детенышей только раз в десятилетие, следует ожидать медленного восстановления", - заявил Брид.

Ученый подчеркнул важность культурных знаний в популяциях китов, которые имеют решающее значение для выживания. Он добавил:

"Восстановление касается не только биомассы или численности популяции. Оно включает знания, которые эти животные передают следующему поколению".

Известно, что старые киты передают основные навыки выживания, в то время как молодые учатся посредством наблюдения и подражания. Потеря старых особей нарушает эту жизненно важную передачу знаний, нанося ущерб перспективам выживания молодых китов.

Брид и его команда планируют расширить свои исследования на другие популяции китов. Они стремятся оценить, как исторический китобойный промысел повлиял на количество старых китов в современных популяциях, и предсказать, когда эти цифры могут вернуться к уровню, существовавшему до китобойного промысла.

Новости о китах

В своем замечательном подвиге самец горбатого кита отправился в эпическое путешествие через три океана для спаривания. Это беспрецедентное путешествие заставило существо мигрировать на тысячи километров: из восточной части Тихого океана в Индийский океан, в конечном итоге достигнув побережья Занзибара. В общей сложности горбатый кит преодолел расстояние в 13 046 километров.

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