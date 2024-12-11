Его путешествие представляет собой "самое длинное расстояние по дуге большого круга", когда-либо пройденное горбатым китом между двумя местами.

В своем замечательном подвиге самец горбатого кита отправился в эпическое путешествие через три океана для спаривания.

Это беспрецедентное путешествие заставило существо мигрировать на тысячи километров: из восточной части Тихого океана в Индийский океан, в конечном итоге достигнув побережья Занзибара. В общей сложности горбатый кит преодолел расстояние в 13 046 километров, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что его путешествие представляет собой "самое длинное расстояние по дуге большого круга", когда-либо пройденное горбатым китом между двумя местами.

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"Здесь представлено самое длинное задокументированное расстояние по дуге большого круга между наблюдениями на зимовках двух разных океанских бассейнов взрослого самца горбатого кита, включающее две популяции размножения в восточной части Тихого океана и юго-западной части Индийского океана", - пишут исследователи в своей статье, опубликованой в журнале Royal Society Open Science.

Горбатые киты известны своими ежегодными миграциями между местами кормления и размножения. Однако этот кит бросил вызов ожиданиям, выйдя далеко за пределы своего обычного ареала.

Ученые полагают, что мотивация кита была простой: секс и таким образом гигантское морское существо увеличило свои шансы найти себе пару, исследуя новые воды.

Кит, вероятно, плыл на восток от Колумбии, используя океанские течения, чтобы добраться до Атлантического океана. Тед Чизман, соавтор исследования из Университета Южного Креста в Австралии рассказал Live Science:

"Это была очень захватывающая находка, своего рода открытие, когда нашей первой реакцией было то, что, должно быть, произошла какая-то ошибка".

Для исследования исследователи изучили обширную базу данных изображений за период с 2013 по 2022 год. Они идентифицировали одного и того же самца горбатого кита на фотографиях, сделанных в эти годы. Кит был замечен в Колумбии, а затем в Занзибарском проливе. В основном он, по-видимому, был частью "конкурентной группы", борющейся за самку.

Другим наиболее важным открытием было его взаимодействие с несколькими популяциями горбатых китов во время его путешествия. Согласно исследованию, этот кит исследовал более широкий ареал, чем любой известный горбатый кит. Это демонстрирует потенциал вида для дальних путешествий и социальных взаимодействий.

Отмечается, что обычно горбатые киты мигрируют на большие расстояния между полярными местами кормления и тропическими местами размножения. Для этого горбатые киты ежегодно мигрируют на расстояние более 8000 км в направлении с севера на юг. Известно, что эти киты обычно остаются в пределах своей конкретной популяции и избегают смешивания с другими группами.

Это необычное путешествие подчеркивает гибкость и приспособляемость вида, которые могут иметь решающее значение для преодоления изменений окружающей среды.

Другими потенциальными факторами, которые заставили этого кита преодолеть такое огромное расстояние, может быть добыча. Он мог столкнуться с изменениями в доступности пищи из-за экологических факторов, таких как изменение климата и возросшая конкуренция внутри популяции.

"Это перемещение на экстремальные расстояния демонстрирует поведенческую пластичность, которая может играть важную роль в стратегиях адаптации к глобальным изменениям окружающей среды и, возможно, быть эволюционным ответом на различные давления", - сказано в исследовании.

Этот самец кита побил рекорд расстояния миграции между районами размножения. Ранее самка горбатого кита проплыла 9800 км от Бразилии до Мадагаскара в период с 1999 по 2001 год, установив рекорд миграции на большие расстояния на тот момент.

Новости о морских животных

По словам ученых, фотографии и видео показали новые, специализированные методы охоты, используемые косатками для нападения на самую большую в мире рыбу. В четырех случаях, группа косаток охотилась на китовых акул в Калифорнийском заливе. Отмечается, что они работали сообща, чтобы ударить китовую акулу, пока она не перевернется.

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