Ученые в шутку предполагают, что эта птица не любит Антарктиду из-за отсутствия слонов.

Украинскую полярную станцию "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез, посетила уникальная гостья - египетская цапля, которая вообще не живет в Антарктике. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"К нашим полярникам пришла уникальная гостья - египетская цапля! Эти птицы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, но иногда случайно залетают в район украинской станции "Академик Вернадский", - рассказали ученые.

Незаурядную встречу успела зафиксировать биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая.

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"Мы готовились к морскому выходу на лодках и ждали коллег на улице возле станции. Несколько человек пошли к причалу, и вдруг именно с той стороны вылетело что-то необычное: кажется, я начала фотографировать раньше, чем поняла, что это за животное. Но мысль была как раз о цапле, ведь в Украине много занималась водно-болотными птицами, а у цапель очень характерный силуэт. Уже потом на фото рассмотрела, что это действительно она", - пояснила биолог.

Она рассказала, что полет возле станции длился считанные секунды, однако этот случай - настоящий фарт для биологов: увидеть египетскую цаплю возле "Вернадского" выпадает далеко не каждой экспедиции. Ученые объясняют, что этот вид птиц считается самым распространенным и самым многочисленным среди семейства цаплевых. Сейчас птица живет в обоих полушариях, предпочитая тропики, субтропики и некоторые территории умеренных широт.

Египетская цапля происходит с африканского континента, до начала XX века ее естественным ареалом был Старый свет, но примерно столетие птица "сделала рывок" в Западное полушарие и Австралию, и теперь не живет только в Антарктике.

Ученые в шутку предполагают, что цапля не любит холодный край из-за отсутствия слонов и буйволов, которых она очень любит.

"Возможно, все потому, что на ледяном континенте нет ее любимых животных - диких или домашних копытных. Именно на их спинах птица любит сидеть: от слонов и буйволов до лошадей и зебр. Благодаря такому соседству цапля проще добывает пищу - крупных насекомых, которых, собственно, пугают в траве её большие друзья. Также она собирает насекомых с шерсти и кожи копытных", - рассказали в центре.

По размеру египетская цапля небольшая: ее длина - до полуметра, размах крыльев - до метра. В основном покрыта белыми перьями, но на голове, спине и зобе имеет бежево-желтоватый оттенок.

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