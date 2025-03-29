Во время пения самцы часто зависают в толще воды головой вниз.

Украинские ученые обнародовали уникальную запись, на которой зафиксировано пение морского леопарда. В Национальном антарктическом научном центре исследовали голос хищника, и пришли к выводу: тот указывал им, что они вторглись на его территорию. Ученые обнародовали запись, и отмечают, она очень ценная - зафиксировать "язык" морского леопарда очень сложно.

По словам ученых, эту запись сделали в январе 2022 года, и пока она является самой полной. Согласно воспоминаниям биолога Вадима Ткаченко, тогда ледовая ситуация вокруг украинской полярной станции "Академик Вернадский" длительное время была очень плохой. Однако ученым удалось добраться до пролива Пенола для отбора образцов зоопланктона.

"Записать четкие звуки морских млекопитающих, когда вокруг много морского льда, почти нереально, однако мы на всякий случай забросили в воду акустический рекордер. Уже на станции нашему удивлению не было предела: на записи мы обнаружили 18 минут непрерывного пения самца морского леопарда, еще и в отличном качестве!", - рассказал Ткаченко.

Ученые уточняют, эти животные поют прежде всего, чтобы обозначить свою территорию и привлечь самок. Как пояснила биолог центра Оксана Савенко, расшифровка записи показала: отдельные сигналы составлены в две фразы, которые выполняются поочередно. Как уточняется, ученые идентифицировали низкую и высокую двойные трели, низкую одинарную трель, а также гул с низкой одинарной трелью.

Записанные звуки - низкочастотные, все в диапазоне от 0,12 до 0,28 кГц. По словам ученых, такие часто звуки можно услышать и на поверхности, но в тот день плотные скопления льда не позволили биологам даже увидеть хищника. В то же время он должен был периодически выглядывать из воды, чтобы подышать и присмотреться к лодке. При этом, судя по громкости и давлению звука, животное находилось в непосредственной близости к рекордеру и пением показывало свои территориальные претензии.

"Сделанная нашими учеными запись является очень ценной, ведь регулярно наблюдать за морскими леопардами достаточно сложно: встречи с ними всегда непредсказуемы. Во-первых, они не образуют репродуктивных колоний как, например, тюлени Уэдделла, а, во-вторых, когда не охотятся в воде, то отдыхают на дрейфующих льдинах", - говорится в сообщении.

Именно поэтому украинские ученые собирают данные об этих животных различными способами, в частности, с помощью акустических исследований. Пассивный мониторинг позволяет больше узнать о демографии группировок леопардов и сезонной динамике пребывания в определенном районе, а специализированные записи дают более подробную информацию о поведении, аспектах экологии и адаптации морских леопардов к водной среде.

Отмечается, что активнее всего леопарды вокализируют в период размножения, который в Антарктике у них длится с ноября по январь. Согласно исследованиям, во время пения самцы часто зависают в толще воды головой вниз. "Для них описано 6 основных типов звуков. Вокальный репертуар самок пока подробно не описан, но они тоже становятся более "разговорчивыми" во время брачного сезона. В частности, используют акустические сигналы для коммуникации с детенышами", - добавляют в центре.

Украинские ученые обнародовали запись "общения" косаток

Ранее украинские полярники впервые представили запись "разговоров" косаток. Импульсные звуки эти хищники создают, выдувая воздух через специальные структуры в носовой полости. Этот механизм, как и разнообразие и функциональность звуков косаток до конца не изучен. Поэтому биологи уделяют такое большое внимание соответствующим исследованиям в Антарктике. По звукам ученые выяснили, что где-то три косатки периодически подходили очень близко к оставленной лодке, вероятно, приняв ее за тюленя.

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