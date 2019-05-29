Супрун призвала не запускать воздушные шарики на выпускной и объяснила, чем их заменить

Она объяснила, что шарики способны преодолеть огромные расстояния и засорить даже нетронутые уголочки Земли.

Школьники традиционно в последний день учебы выпускают в небо большое количество воздушных шариков. Но это может нанести непоправимый вред окружающей среде.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Она объяснила, что шарики способны преодолеть огромные расстояния и засорить даже нетронутые уголочки Земли. После того, как они опускаются на землю, латекс и пластик попадает в почву и воду. Срок разложения шариков примерно четыре года, а капроновых лент - больше 100 лет.

Также чиновница рассказала, что яркая раскраска шариков привлекает животных и птиц, они думают, что это еда.

"Когда животное поглощает остатки шарика, он может блокировать его желудочно-кишечный тракт. Вследствие чего животные больше не могут есть и погибают от голода", - написала Супрун.

Еще некоторые птицы могут запутаться в лентах и умереть из-за того, что не могут летать.

Страдают и обитатели морей и океанов. Они принимают шарики за медуз и также их едят.

Супрун считает, что лучше садить деревья вместо того, чтобы запускать шарики.

"Не стоит сознательно загрязнять природу и вредить животным и птицам, если существуют более дружественные к окружающей среде способы отпраздновать важные события", - подытожила она.

Ранее УНИАН сообщал, что министр образования и науки Лилия Гриневич призвала присоединиться к флешмобу #ековипускний и отказаться от воздушных шариков на последнем звонке.