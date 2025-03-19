Изменение климата делает леса Европы более уязвимыми и менее продуктивными.

Европа постепенно теряет леса. Из-за изменения климата крона деревьев уменьшается и их пожирают вредители. Об этом сообщает Euractiv.

Недавнее исследование, опубликованное организацией Natural Hazards and Earth System Sciences, изучило воздействие засухи и жары на европейские леса с 2018 по 2022 год, сравнив их с периодом 2010-2014 годов. Исследование показало, что Центральная Европа - наиболее пострадавший регион - испытала значительную потерю лесного покрова, истончение кроны и заражение вредителями, особенно короедами.

Как сообщается, пострадали как хвойные, так и лиственные деревья, причем лиственные виды показали повышенную уязвимость. Леса региона находятся в состоянии сильного стресса, а экономические потери в лесном секторе оцениваются в миллиарды евро.

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Юг Европы более адаптирован к засухе, но и эти регионы сталкиваются со значительной потерей древесного покрова, особенно в Италии и Испании. Серьезной угрозой являются лесные пожары.

В то же время Северная Европа испытывает менее серьезные последствия. Хвойные деревья в Финляндии, Швеции и Норвегии довольно устойчивы к температуре, но страдают от насекомых.

Горные леса в Альпах также находятся под давлением изменения климата. Им угрожают эрозия почвы, оползни и смена видов.

Хотя в отчете подчеркивается значительный прогресс в сокращении выбросов, экстремальные погодные явления подчеркивают необходимость продолжения активных действий.

Прошлый год стал тому подтверждением. Более 370 000 гектаров леса уничтожили лесные пожары за первые девять месяцев 2024 года, а лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений не только в Европе, но и во всем мире.

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Из-за климатических изменений ряд горнолыжных курортов в Альпах столкнулся с вынужденным закрытием – снега попросту не хватает.

По данным исследования Eurac Research, будущее зимнего туризма в Альпах под угрозой: объемы снегопадов за последнее столетие уменьшились на треть, а в юго-западных районах некоторых стран потери достигли почти 50%.

Кроме того, согласно отчету сервиса InsureandGo, 80% туристов из Великобритании опасаются, что уже через пять лет популярные европейские курорты станут слишком жаркими для комфортного отдыха.

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