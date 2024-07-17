Пропагандисты заявили, что книга "Мышь" угрожает общественному порядку в РФ.

В России решили запретить и снять с продаж книгу о розовой мышке-зомби писателя и журналиста Ивана Филиппова. Кремль напуган романом, в котором убивают российского диктатора Владимира Путина, объявившего террористов союзниками РФ, и пропагандистку Маргариту Симоньян.

В 2023 году издательство Freedom letters выпустило книгу Филиппова о зомби-апокалипсисе в Москве. В романе рассказывается о зараженной мыши, которая сбегает из российского института, разрабатывающего сыворотку. Создатели смеси хотят сделать Путина бессмертным, что приводит к апокалипсису. Концовка произведения очень неутешительная для Кремля, ведь книга заканчивается убийством Путина, Симоньян и еще нескольких приспешников кровавого режима. В частности, Владимира Соловьева.

Как пишет издание The Times, теперь, через год после старта продаж книги, генеральный прокурор России потребовал запретить роман, потому что книга якобы содержит "ложные сообщения о террористических актах", угрожает общественному порядку и может повлиять на функционирование объектов критической инфраструктуры, банков и транспорта.

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На заявление путиниста отреагировал издатель Георгий Урушадзе. Он в своем Facebook иронично написал: "Извините, но как человек, ориентирующийся на литературу, очень рад. Ни в одной другой стране у литературы нет такой власти. Банки в опасности!".

Сейчас автор книги Филиппов проживает в Грузии. На днях он сообщил, что после заявления генпрокурора роман исчез из интернет-магазина Ozon, где он продавался. Писатель предполагает, что причиной этого стали жалобы блогеров-путинистов, которых подкупил Кремль.

Стоит указать, что в начале полномасштабного вторжения Иван осудил политику РФ и нападение на Украину. Он высмеивает сторонников войны, за что был внесен в список "иноагентов" в РФ.

По его словам, "Мышь" не нарушает российское законодательство, поэтому причин снятия ее с продажи не было. Более того, на обложке романа указано, что ее автор - "иноагент", на сайте Ozon отмечалось, что книга разрешена для читателей от 18 лет, а также не нарушала закон об экстремизме. До призывов фаната Путина, как написал Филиппов, книга продавалась "феноменально хорошо".

Кроме Ozon, требования прекратить продажу книги получили также сервисы BABook и Ekho Books. Они получили письма с угрозами от Роскомнадзора - надзорного органа в сфере связи. На что владельцы магазинов ответили, что не будут снимать с продажи роман.

"С огромным удовольствием мы не будем выполнять это требование. Пусть они нас заблокируют. Это будет интересно", - говорилось в сообщении BABook.

В дополнение, российский писатель Борис Акунин также отреагировал на инцидент. Сейчас знаменитость живет в Великобритании и осуждает путинский режим. Он отметил, что российские власти "полностью потеряли рассудок", пытаясь запретить книгу, "которую по каким-то и*иотским критериям они считают угрозой для себя".

Напомним, ранее в РФ "закрасили" книгу об известном режиссере-гее.

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