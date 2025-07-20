Антропологи отметили, что эта устойчавая модель поведения распространена абсолютно во всех социальных группах.

Сплетничают почти все, хотя большинство людей и считают сплетни занятием постыдным.

Ученые отметили, что эта модель поведения четко отслеживается во всех сообществах и социальных группах по всему миру, пишет Би-би-си. "Если нет внешниих обстоятельств, сплетничать будут все до единого, в абсолютно любой культуре", - с уверенностью сказала Николь Хаген Хесс с кафедры эволюционной антропологии Университета штата Вашингтон.

"Сплетничать" - значит "обсуждать людей у них за спиной, обычно с недобрым умыслом" - так считает подавляющее большинство людей. Но Хесс интерпретирует этот термин шире. Она считает, что сплетни, это абсолютно любой обмен "информацией, имеющей отношение к репутации".

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При этом, над вопросом, почему эта модель так прочна и распространена в обществах, ученые бьются не одно десятилетие и выдвинули несколько теорий.

Профессор эволюционной антропологии Робин Данбар в своей теории сравнивал сплетни у людей с грумингом у приматов (уход за другими участниками группы, вроде вычесывания из шерсти насекомых). Груминг они использовали не только для гигиены, но и для поддержания социальных связей, примирения после ссор, снятия стресса и определения места каждого примата в социальной иерархии. Этот процесс известен как "аллогруминг".

Поскольку шерсти у людей нет, сплетни могут быть эквивалентом аллогруминга у современных людей - они играют ту же роль в построении отношений, определении места в иерархии себе подобных и обмене полезной социальной информацией - например, о том, кому можно доверять, а кому нет.

Исследование, проведенное учеными Дартмутского университета установили, что люди, которые сплетничают друг с другом, никак не влияют на мнение собеседника, зато по итогу сплетники чувствуют, что стали друг другу ближе.

Они также обнаружили, что обмен сплетнями внутри какой-либо социальной группы способствует повышению командного духа и усиливает готовность к взаимному сотрудничеству: опыты показали, что в групповых играх участники были готовы потратить больше денег, если у них была возможность посплетничать друг с другом.

"Сплетни не являются чем-то монолитным, это куда более сложное явление, чем привычное нам узкое определение бесполезной болтовни", - сделали вывод ученые.

При этом, для некоторых женщин сплетни являются жизненно важным инструментом их стратегии выживания, особенно когда речь идет о рискованных ситуациях с мужчинами.

"Когда речь идет о том, чтобы отбиться от мужчины, женщины находятся в крайне невыгодном положении физически. Так что информация о мужчине является очень важной, и особенно ей хочется поделиться со своими родственницами и близкими подругами", - объяснила Хесс.

Кроме того, в значительной степени выживание человека и его место в социальной иерархии также зависят от его репутации в сообществе. Плохая репутация может быть губительной, нанести вред статусу или положению в обществе, ограничить финансовые возможности и даже повлиять на доступ к базовым ресурсам, отметила антрополог.

Люди пытаются контролировать свой имидж — то, как их воспринимают в их соцсетях, поэтому при помощи сплетен они пытаются влиять на мнение друг друга, объясняет она, добавляя, что сплетни также могут использоваться для защиты собственной репутации, а иногда и для подрыва репутации конкурентов.

Но для большинства людей сплетни могут показаться довольно безобидным развлечением. Хесс отметила, что неважно, о чем идет речь - о развлечениях, вопросах выживания или наших социальных связях - сплетни стали неотъемлемой частью жизни, "универсальным человеческим качеством", которое не стоит недооценивать и уж тем более игнорировать.

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