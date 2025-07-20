Неандертальцы могли сохранять методы приготовления пищи из поколения в поколение.

У неандертальцев было нечто похожее на семейные рецепты. Ученые выяснили, что каждая группа, вероятно, имела свои уникальные традиционные методы приготовления пищи, пишет Interesting Engineering.

В исследовании, которое провели ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, говорится о том, что в двух неандертальских сообществах, которые жили в близлежащих пещерах Амуд и Кебара на севере Израиля примерно 50–60 тысяч лет назад, были найдены доказательства того, что каждая группа неандертальцев разделывала одних и тех же животных по-своему.

Исследователи предположили, что неандертальцы могли сохранять традиции охоты и приготовления пищи из поколения в поколение.

Видео дня

"Тонкие различия в узорах порезов между Амудом и Кебарой могут отражать местные традиции обработки туш животных", - рассказала ведущий автор исследования Анаэль Жаллон.

Ученые отметили, что эти группы неандертальцев были соседями, разделенными всего 70 километрами. Несмотря на то, что у них было много общего, они имели и различия.

Например, обе группы использовали одинаковые типы кремневых орудий, когда охотились на добычу. Они даже занимали свои пещеры в одни и те же зимние месяцы.

Тем не менее методы разделки мяса этих групп сильно отличались. К такому выводу пришли ученые, изучив следы разрезов на почти 350 фрагментах костей животных.

Выяснилось, что неандертальцы из Кебары охотились на более крупную добычу и часто приносили целые туши в пещеру для разделки. Более того, кости были менее фрагментированы, а около 9% костей были обожжены.

В Амуде же 40% костей животных были обожженными и сильно фрагментированными. Это указывает на то, что эта группа неандертальцев готовила животных по-другому.

По словам ученых, главное различие заключалось в том, что неандертальцы в Амуде обрабатывали мясо перед разделкой. Вероятно, они сушили мясо или даже давали ему немного разложиться.

Ученые воссоздали методы разделки и приготовления туш неандертальцами

Ранее ученые реконструировали методы разделки и приготовления туш неандертальцами. В своем исследовании они использовали кремневый инструмент для разделки двух ворон, двух горлиц и лесного голубя, которых ели неандертальцы.

Ученые обнаружили, что использование кремневого отщепа для разделки требует точности и усилий, которые не были полностью поняты до исследования. Они говорят, что для точных разрезов без повреждения пальцев требовалось осторожное обращение.

Вас также могут заинтересовать новости: