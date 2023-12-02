Есть один простой лайфхак, запомнив который вы всегда будете правильно писать частицу "пів" с существительными.

Согласно новой редакции украинского правописания, частица "пів" с существительными в родительном падеже ("кого? чого?") пишется раздельно, а с теми, что стоят в именительном ("хто? що?"), - вместе.

Теперь четко понималось, как пишется "пів" в сочетании со словом "яблока" - конечно же отдельно - "пів яблука". Вместе будут писаться такие слова как, например, "півострів, півколо".

Есть такой лайфхак - если можете заменить частицу словом "половина", тогда пишите ее отдельно от следующего слова, а в противном случае - употребляйте вместе.

Видео дня

Правописание "пів яблука" по новому правописанию мы с вами разобрали. Стоит отметить, что люди часто неправильно пишут это слово, поскольку по старому правописанию его писать правильно было вот так - "пів'яблука".

Интересные новости - сегодня это стоит знать об украинском языке

Ранее Александр Авраменко - самый известный учитель нашей страны, языковед и автор учебников, поделился, что на украинском неправильно писать и говорить детская одежда, билет или абонемент.

Эксперт подчеркнул, что и абонемент, и билет, и одежда не могут быть взрослыми, поскольку повзрослеть - это значит возмужать, перестать быть ребенком, а понятия не могут вырасти.

Вас также могут заинтересовать новости: