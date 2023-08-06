Языковед посоветовал разные формулировки.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" ответил на вопрос о том, какой вариант из "пилососю" или "пилосошу" правильный.

По его словам, украинские словари подают три варианта названий аппарата для очистки от пыли:

"Самый распространенный - "пилосос". Реже употребляемые - "пилотяг" и "пилосмок".

Что же касается формулировки действия этого аппарата, то языковед ответил так:

"Запомните: я не "пилосошу", а я "пилососю".

Если же такая форма кажется необычной, то можно говорить: "я прибираю пилососом" или "я чищу пилососом", отметил Авраменко.

Анна или Ганна - ответ Авраменко

Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно употреблять - Анна или Ганна:

"Анна и Ганна - два фонетических варианта одного и того же имени. В русском и болгарском языках распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском - Ганна. В чешском - Гана, но с одной буквой "н". Родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится".

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