Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" ответил на вопрос о том, какой вариант из "пилососю" или "пилосошу" правильный.
По его словам, украинские словари подают три варианта названий аппарата для очистки от пыли:
"Самый распространенный - "пилосос". Реже употребляемые - "пилотяг" и "пилосмок".
Что же касается формулировки действия этого аппарата, то языковед ответил так:
"Запомните: я не "пилосошу", а я "пилососю".
Если же такая форма кажется необычной, то можно говорить: "я прибираю пилососом" или "я чищу пилососом", отметил Авраменко.
Анна или Ганна - ответ Авраменко
Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно употреблять - Анна или Ганна:
"Анна и Ганна - два фонетических варианта одного и того же имени. В русском и болгарском языках распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском - Ганна. В чешском - Гана, но с одной буквой "н". Родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится".