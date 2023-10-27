Как правильно назвать на украинском оранжевый цвет - ответ лингвиста.

Украинский язык богат красками и цветами. Наша речь так изобилует названиями оттенков, что запомнить их правильное название непросто. Ранее мы писали, какой цвет на украинском называется карамзиновый. А сейчас поговорим об окрасе апельсинов и тыквы.

Для среднего между желтым и красным цвета в украинском языке существует три названия - "оранжевий", "помаранчевий" и "жовтогарячий". Как оказалось, лишь одно из названий считается исконно украинским. Известный лингвист и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, как назвать на украинском апельсиновый цвет - оранжевий или помаранчевий.

Оранжевий или помаранчевий - как правильно на украинском

По словам Авраменко, и оранжевий цвет, и помаранчевий цвет являются заимствованными словами. А исконно украинский вариант цвета апельсинов - это "жовтогарячий". Обратите внимание, что это слово пишется вместе и без дефиса.

Однако учитель украинского подчеркивает, что назвать цвет "оранжевим" или "помаранчевим" также не будет ошибкой. Хоть эти слова и позаимствованы, но уже давно стали языковой нормой и встречаются у украинских классиков. Поэтому их можно использовать как синонимы к слову "жовтогарячий".

А как же правильно называется самый популярный фрукт, который имеет жовтогарячий цвет - помаранч или апельсин? На украинском языке оба слова являются правильными и обозначают разные цитрусы. Поэтому помаранч - это не то же самое, что и апельсин.

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