Нумерология - это отрасль эзотерических учений, которая связана с цифрами. Опытные нумерологи могут, зная вашу дату рождения, определить кармический путь, наиболее удачную профессию и даже описать психологический портрет идеального партнера. УНИАН расскажет, как рассчитать число судьбы по дате рождения самостоятельно.
- Как посчитать свое число судьбы
- Число судьбы 1
- Число судьбы 2
- Число судьбы 3
- Число судьбы 4
- Число судьбы 5
- Число судьбы 6
- Число судьбы 7
- Число судьбы 8
- Число судьбы 9
Как посчитать свое число судьбы
Для того, чтобы произвести такой расчет, вам нужна полная дата рождения, калькулятор на телефоне или листик с ручкой. Затем необходимо сложить все числа до тех пор, пока не получится однозначное число.
Рассмотрим на примере даты 13.08.1991:
- складываем все числа - 1+3+0+8+1+9+9+1=32
- снова производим сложение - 3+2=5
Ваше число судьбы - 5. Дальше вам нужно смотреть характеристику каждого числа и его обозначение.
Важный нюанс: если после первого шага вы получили числа 11, 22 или 33, дальше складывать их не нужно - это нумерологические исключения, которые трактуются отдельно.
Число судьбы 1
Люди, рожденные под этим числом, прирожденные лидеры. Они с детства самостоятельны и независимы, могут управлять другими. Здравый эгоизм и самодостаточность - базовые черты характера "единиц". В жизни могут добиться серьезных высот, если будут учитывать рекомендации Высших сил.
Положительные качества: мужественность, стойкость, умение создавать что-то новое, уверенность в себе, выносливость.
Негативные качества: заносчивость, гордыня, высокомерие, цинизм, диктаторство.
Подходящие профессии: бизнес, политика, предпринимательство, инвестиции, социальная работа, преподавание, руководящие должности.
Совместимость: идеальные партнеры - люди с числами судьбы 3, 6 и 5, категорически не подходят - 8 и 1.
Число судьбы 2
"Двойки" - это умелые дипломаты, общительные и добрые люди. Они всегда пытаются найти компромисс и удержать баланс. Часто помогают окружающим, обладают легким характером. С ними приятно дружить, у них очень много знакомых и друзей. Их миссия в жизни - наставлять и поддерживать нуждающихся.
Положительные качества: доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность, милосердие, неконфликтность.
Негативные качества: неуверенность в себе, излишняя скромность, безответственность, страх одиночества, мнительность, лживость.
Подходящие профессии: бухгалтер, секретарь, библиотекарь, художник, композитор, фотограф (все виды монотонной или творческой деятельности без участия других людей).
Совместимость: крепкий союз у "двоек" будет с теми, у кого число судьбы 1, 8 или 9. Меньше всего вам подходят "четверки" и "семерки".
Число судьбы 3
Представители этого типа легки на подъем, оптимистичны и жизнерадостны. При этом, обладают врожденной мудростью и проницательностью. Обычно, хорошо развита интуиция. Такие люди - душа компании, но весьма безответственны в работе. Считают, что к жизни нужно относиться легко.
Положительные качества: оптимистичность, активность, готовность к взаимовыручке, энергичность, многозадачность.
Негативные качества: лень, несерьезность, отсутствие навыка планирования, неусидчивость, импульсивность, непостоянство.
Подходящие профессии: актер, певец, дизайнер, фотограф, художник, режиссер, ивент-менеджер - любые творческие профессии.
Совместимость: идеальные партнеры - с числами судьбы 5 и 7, категорически не подходят вам "восьмерки" и "тройки".
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Число судьбы 4
Люди с таким числом судьбы исполнительны, надежны и стабильны. Рядом с ними вы будете уверены в завтрашнем дне, они считаются хорошими друзьями и партнерами. Любят все вокруг организовывать, педантичны и серьезны. Как правило, "четверки" - одни из самых внимательных родителей.
Положительные качества: нерушимость убеждений, уверенность, надежность, решительность, непоколебимость, целеустремленность.
Негативные качества: упрямство, бестактность, тяжелые на подъем, трудоголизм, эгоистичность, консерватизм.
Подходящие профессии: бухгалтер, администратор, военный, менеджер - любые профессии, где можно работать с цифрами или организовывать деятельность других людей.
Совместимость: идеальная - с "единицами", "восьмерками", "семерками" и "шестерками", не подходят люди с числами 3, 5 и 9.
Число судьбы 5
Счастливые обладатели числа 5 в судьбе считаются самыми активными из всех представителей нумерологического круга. Они всегда открыты к переменам, свободолюбивы и активны, поэтому в жизни чаще других получают все желаемые "бонусы".
Положительные качества: целеустремленность, коммуникабельность, открытость, легкость на подъем, остроумие, тяга к новизне, доброта.
Негативные качества: беспокойство, лживость, болтливость, азартность, неуважительно отношение к любым традициям.
Подходящие профессии: спортсмен, маркетолог, ученый, преподаватель, продавец, актер и ведущий - любая деятельность, где стремление к успеху прежде всего.
Совместимость: шансы на долгий союз будут с "единицами" и "тройками", неподходящие для вас - люди с числами 4, 8 и 9.
Число судьбы 6
Обладатели такого числа судьбы видят счастье в уютном доме, детях и любимой работе. Они всегда готовы помочь другим и поддержать их, известны, как надежные партнеры и исполнительные сотрудники. Для них важно подарить счастье всем, кто в этом нуждается.
Положительные качества: доброжелательность, бескорыстие, ответственность, внимательность, высокий уровень эмпатии, заботливость.
Негативные качества: упрямство, склонность к тирании, привычка помогать, когда не просят, обидчивость, мелочность.
Подходящие профессии: художник, издатель, редактор, учитель, врач, медсестра, социальный работник - любые профессии в сфере искусства или помощи людям.
Совместимость: высоки шансы на любовь с "двойками", "шестерками" и "девятками", не рекомендуется вступать в отношения с теми, у кого число судьбы 5 или 3.
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Число судьбы 7
Эти люди - настоящие исследователи, им важно находить суть и узнавать тайну явлений и событий. У них хорошая энергетика, часто такие люди могут выслушать и помочь, утешить и посоветовать. Они образованы, задают много вопросов и могут решить любую проблему.
Положительные качества: остроумие, подвижность, оптимистичность, неконфликтность, сообразительность, доброжелательность.
Негативные качества: застенчивость, мнительность, гордыня, хладнокровие, обидчивость, высокомерие.
Подходящие профессии: учитель, психолог, архитектор, адвокат, повар, кондитер, а также любые сферы, где можно практиковать эзотерику.
Совместимость: наиболее подходящие вам люди - с числами 3 и 5, неподходящие - "единицы", "восьмерки", "двойки", "девятки".
Число судьбы 8
Материалисты, которые не верят, если не видели. Они абсолютно всегда разбираются в том, что их интересует, и всегда имеют свое мнение. Энергичны, добиваются своего, не боятся перемен или сложностей. Обладают сильным волевым характером, требовательны к себе и окружающим.
Положительные качества: стойкость, уверенность в себе, самодисциплина, лидерские качества, сообразительность, находчивость.
Негативные качества: высокомерие, эгоизм, заносчивость, мстительность, отсутствие нужды в людях, зависимости.
Подходящие профессии: определенного перечня для этих людей нет, они те, кто делает важные открытия или создает шедевры мирового значения. Часто выбирают политическую или организационную деятельность, склонны к изучениям оккультных практик.
Совместимость: идеальный союз будет с людьми под числами 2, 3, 4 или 6, а не подходят вам "единицы" и "пятерки".
Число судьбы 9
О "девятках" пишут мотивационные книги, а сами люди - те, кто будет рассказывать, как заработать миллион за 1 час. Они не мошенники, просто обладают энергией, которая ищет выход. Люди с числом 9, зачастую, упорядочивают пространство вокруг себя, ищут пути для достижения успеха и могут "брать крепость" до тех пор, пока она не выбросит белый флаг.
Положительные качества: настойчивость, лидерские установки, целеустремленность, решительность, забота о других, ответственность, оптимистичность.
Негативные качества: эмоциональность, враждебность, конфликтность, упрямство, склонность к спорам или депрессии.
Подходящие профессии: менеджеры, администраторы, политики, руководители, предприниматели - любая деятельность, где нужно контролировать процессы.
Совместимость: идеальные отношения будут с "двойками", "шестерками" и "тройками", а категорически не подходят люди, у которых число судьбы равно 8, 5 или 1.
Нумерологические исключения: люди, которые обладают числами судьбы 11, 22 или 33, были рождены на этот свет с иными вибрациями и сильно отличаются от окружающих. Вам необходимо заниматься духовными практиками, медитировать и искать свое предназначение, эта задача первостепенна, нежели работа или семья.
Эзотерики утверждают, что люди, не нашедшие свой путь и не раскрывшие потенциал, имеют очень тяжелую судьбу.