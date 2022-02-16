Как рассчитать свой жизненный путь и выяснить слабые и сильные стороны личности - читайте на УНИАН.

Нумерология - это отрасль эзотерических учений, которая связана с цифрами. Опытные нумерологи могут, зная вашу дату рождения, определить кармический путь, наиболее удачную профессию и даже описать психологический портрет идеального партнера. УНИАН расскажет, как рассчитать число судьбы по дате рождения самостоятельно.

Как посчитать свое число судьбы

Для того, чтобы произвести такой расчет, вам нужна полная дата рождения, калькулятор на телефоне или листик с ручкой. Затем необходимо сложить все числа до тех пор, пока не получится однозначное число.

Рассмотрим на примере даты 13.08.1991:

складываем все числа - 1+3+0+8+1+9+9+1=32

снова производим сложение - 3+2=5

Ваше число судьбы - 5. Дальше вам нужно смотреть характеристику каждого числа и его обозначение.

Важный нюанс: если после первого шага вы получили числа 11, 22 или 33, дальше складывать их не нужно - это нумерологические исключения, которые трактуются отдельно.

Число судьбы 1

Люди, рожденные под этим числом, прирожденные лидеры. Они с детства самостоятельны и независимы, могут управлять другими. Здравый эгоизм и самодостаточность - базовые черты характера "единиц". В жизни могут добиться серьезных высот, если будут учитывать рекомендации Высших сил.

Положительные качества: мужественность, стойкость, умение создавать что-то новое, уверенность в себе, выносливость.

Негативные качества: заносчивость, гордыня, высокомерие, цинизм, диктаторство.

Подходящие профессии: бизнес, политика, предпринимательство, инвестиции, социальная работа, преподавание, руководящие должности.

Совместимость: идеальные партнеры - люди с числами судьбы 3, 6 и 5, категорически не подходят - 8 и 1.

Число судьбы 2

"Двойки" - это умелые дипломаты, общительные и добрые люди. Они всегда пытаются найти компромисс и удержать баланс. Часто помогают окружающим, обладают легким характером. С ними приятно дружить, у них очень много знакомых и друзей. Их миссия в жизни - наставлять и поддерживать нуждающихся.

Положительные качества: доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность, милосердие, неконфликтность.

Негативные качества: неуверенность в себе, излишняя скромность, безответственность, страх одиночества, мнительность, лживость.

Подходящие профессии: бухгалтер, секретарь, библиотекарь, художник, композитор, фотограф (все виды монотонной или творческой деятельности без участия других людей).

Совместимость: крепкий союз у "двоек" будет с теми, у кого число судьбы 1, 8 или 9. Меньше всего вам подходят "четверки" и "семерки".

Число судьбы 3

Представители этого типа легки на подъем, оптимистичны и жизнерадостны. При этом, обладают врожденной мудростью и проницательностью. Обычно, хорошо развита интуиция. Такие люди - душа компании, но весьма безответственны в работе. Считают, что к жизни нужно относиться легко.

Положительные качества: оптимистичность, активность, готовность к взаимовыручке, энергичность, многозадачность.

Негативные качества: лень, несерьезность, отсутствие навыка планирования, неусидчивость, импульсивность, непостоянство.

Подходящие профессии: актер, певец, дизайнер, фотограф, художник, режиссер, ивент-менеджер - любые творческие профессии.

Совместимость: идеальные партнеры - с числами судьбы 5 и 7, категорически не подходят вам "восьмерки" и "тройки".

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Число судьбы 4

Люди с таким числом судьбы исполнительны, надежны и стабильны. Рядом с ними вы будете уверены в завтрашнем дне, они считаются хорошими друзьями и партнерами. Любят все вокруг организовывать, педантичны и серьезны. Как правило, "четверки" - одни из самых внимательных родителей.

Положительные качества: нерушимость убеждений, уверенность, надежность, решительность, непоколебимость, целеустремленность.

Негативные качества: упрямство, бестактность, тяжелые на подъем, трудоголизм, эгоистичность, консерватизм.

Подходящие профессии: бухгалтер, администратор, военный, менеджер - любые профессии, где можно работать с цифрами или организовывать деятельность других людей.

Совместимость: идеальная - с "единицами", "восьмерками", "семерками" и "шестерками", не подходят люди с числами 3, 5 и 9.

Число судьбы 5

Счастливые обладатели числа 5 в судьбе считаются самыми активными из всех представителей нумерологического круга. Они всегда открыты к переменам, свободолюбивы и активны, поэтому в жизни чаще других получают все желаемые "бонусы".

Положительные качества: целеустремленность, коммуникабельность, открытость, легкость на подъем, остроумие, тяга к новизне, доброта.

Негативные качества: беспокойство, лживость, болтливость, азартность, неуважительно отношение к любым традициям.

Подходящие профессии: спортсмен, маркетолог, ученый, преподаватель, продавец, актер и ведущий - любая деятельность, где стремление к успеху прежде всего.

Совместимость: шансы на долгий союз будут с "единицами" и "тройками", неподходящие для вас - люди с числами 4, 8 и 9.

Число судьбы 6

Обладатели такого числа судьбы видят счастье в уютном доме, детях и любимой работе. Они всегда готовы помочь другим и поддержать их, известны, как надежные партнеры и исполнительные сотрудники. Для них важно подарить счастье всем, кто в этом нуждается.

Положительные качества: доброжелательность, бескорыстие, ответственность, внимательность, высокий уровень эмпатии, заботливость.

Негативные качества: упрямство, склонность к тирании, привычка помогать, когда не просят, обидчивость, мелочность.

Подходящие профессии: художник, издатель, редактор, учитель, врач, медсестра, социальный работник - любые профессии в сфере искусства или помощи людям.

Совместимость: высоки шансы на любовь с "двойками", "шестерками" и "девятками", не рекомендуется вступать в отношения с теми, у кого число судьбы 5 или 3.

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Число судьбы 7

Эти люди - настоящие исследователи, им важно находить суть и узнавать тайну явлений и событий. У них хорошая энергетика, часто такие люди могут выслушать и помочь, утешить и посоветовать. Они образованы, задают много вопросов и могут решить любую проблему.

Положительные качества: остроумие, подвижность, оптимистичность, неконфликтность, сообразительность, доброжелательность.

Негативные качества: застенчивость, мнительность, гордыня, хладнокровие, обидчивость, высокомерие.

Подходящие профессии: учитель, психолог, архитектор, адвокат, повар, кондитер, а также любые сферы, где можно практиковать эзотерику.

Совместимость: наиболее подходящие вам люди - с числами 3 и 5, неподходящие - "единицы", "восьмерки", "двойки", "девятки".

Число судьбы 8

Материалисты, которые не верят, если не видели. Они абсолютно всегда разбираются в том, что их интересует, и всегда имеют свое мнение. Энергичны, добиваются своего, не боятся перемен или сложностей. Обладают сильным волевым характером, требовательны к себе и окружающим.

Положительные качества: стойкость, уверенность в себе, самодисциплина, лидерские качества, сообразительность, находчивость.

Негативные качества: высокомерие, эгоизм, заносчивость, мстительность, отсутствие нужды в людях, зависимости.

Подходящие профессии: определенного перечня для этих людей нет, они те, кто делает важные открытия или создает шедевры мирового значения. Часто выбирают политическую или организационную деятельность, склонны к изучениям оккультных практик.

Совместимость: идеальный союз будет с людьми под числами 2, 3, 4 или 6, а не подходят вам "единицы" и "пятерки".

Число судьбы 9

О "девятках" пишут мотивационные книги, а сами люди - те, кто будет рассказывать, как заработать миллион за 1 час. Они не мошенники, просто обладают энергией, которая ищет выход. Люди с числом 9, зачастую, упорядочивают пространство вокруг себя, ищут пути для достижения успеха и могут "брать крепость" до тех пор, пока она не выбросит белый флаг.

Положительные качества: настойчивость, лидерские установки, целеустремленность, решительность, забота о других, ответственность, оптимистичность.

Негативные качества: эмоциональность, враждебность, конфликтность, упрямство, склонность к спорам или депрессии.

Подходящие профессии: менеджеры, администраторы, политики, руководители, предприниматели - любая деятельность, где нужно контролировать процессы.

Совместимость: идеальные отношения будут с "двойками", "шестерками" и "тройками", а категорически не подходят люди, у которых число судьбы равно 8, 5 или 1.

Нумерологические исключения: люди, которые обладают числами судьбы 11, 22 или 33, были рождены на этот свет с иными вибрациями и сильно отличаются от окружающих. Вам необходимо заниматься духовными практиками, медитировать и искать свое предназначение, эта задача первостепенна, нежели работа или семья.

Эзотерики утверждают, что люди, не нашедшие свой путь и не раскрывшие потенциал, имеют очень тяжелую судьбу.

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