Девушка стала одним из самых известных "нулевых пациентов" в истории.

Медицинским работникам хорошо известен термин "нулевой пациент". Так называют людей, которые переносят смертельное заболевание, при этом сами не имеют никаких симптомов. Появился этот термин случайно - во времена исследований СПИДа в США. Однако сейчас нулевым пациентом называют тех, кто стал первоисточником опасных инфекций. Именно такую славу получила Тифозная Мэри - история о ней действительно впечатляет.

Кто такая Тифозная Мэри

Девушка по имени Мэри Маллон родилась в Ирландии, но в 1884 году, будучи пятнадцатилетней красавицей, переехала к родственникам в Нью-Йорк и сразу же устроилась поварихой в обеспеченную семью. Она сменила несколько хозяев, но оставалась верна своей профессии - работодатели были в восторге от нее и от ее стряпни.

Никаких претензий к девушке не было, кроме одной странности - через некоторое время после появления Мэри в доме и дети, и взрослые начинали болеть. Куда бы ни переехала кухарка, злой рок шел за ней по пятам - в маленьком городке Мамаронек при ней началась эпидемия тифа, которого там не было многие годы. На Манхэттене в семье, где работала Тифозная Мэри, скончалась прачка. А доме одного из богатейших адвокатов того времени тифом заболели 7 из 8 членов семьи.

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В 1906 году Мэри нанял еще один обеспеченный человек, но его родных и работников постигла та же участь, что и всех остальных. Горничная заболела тифом, а дочь Уолтера умерла от болезни. Тогда он обратился к исследователю Дж.Соперу, который предположил, что разносчиков является их кухарка. Он несколько раз предлагал девушке сдать анализы, но Тифозная Мэри это воспринимала, как оскорбление - она чувствовала себя здоровой.

Интересно, что в то время к ирландским иммигрантам американцы были настроены негативно - считалось, что приезжие у себя на родине живут в трущобах, поэтому могут болеть чем угодно. Кроме того, в 19 веке в США сама мысль о том, что абсолютно здоровый человек, у которого нет никаких симптомов, может стать причиной болезни, казалась дикой.

Чем болела Мэри и как ее поймали

Не добившись от кухарки добровольной сдачи анализов, Дж.Сопер пошел в суд. Он объяснял, что именно Мэри может быть причиной тифа, и если вовремя это не обнаружить, в Нью-Йорке случится эпидемия. Власти города вняли словам исследователя и отправили к кухарке доктора с сотрудниками полиции.

Кухарку под стражей привезли в инфекционную лечебницу, где два месяца подряд регулярно брали анализы крови, кала и мочи. Все это время никаких следов тифа не было, только в конце второго месяца пребывания Мэри в больнице врачи нашли то, что искали. Очаг тифа находился в области желчного пузыря, и поварихе предложили удалить его, но она ответила отказом. Тогда Тифозная Мэри была направлена на остров Норт-Бразер в свой первый карантин. Доктора предположили, что девушка уже родилась с инфекцией, так как ее мать перенесла брюшной тиф во время беременности.

Сама девушка себя больной не считала, более того - любовник Мэри помогал ей как мог и передавал анализы возлюбленной в частные лаборатории города. Ни одна из них не подтвердила диагноз, поставленный в инфекционной больнице. Кухарка считала, что для врачей она - "подопытный кролик", на котором испытывают разные лекарства.

19 февраля 1910 года Мэри была освобождена от карантина, пообещав, что будет соблюдать осторожность и перестанет работать кухаркой.

Как долго Мэри Мэллон находилась на карантине во второй раз

Жизнь Мэри Маллон стала тяжелее - агентства, которые сотрудничали с ней раньше, узнав о болезни, не хотели трудоустраивать девушку, поэтому ей пришлось сменить профессию. Проработав некоторое время прачкой, Мэри поняла, что заработки несравнимы и, сменив фамилию, вернулась в поварскую среду.

Случаи заражения тифом в местах, где она работала, не удавалось связать с девушкой до 1915 года. Тогда Мэри устроилась кухаркой в больницу, где тифом заболели 20 человек. Главный врач лечебницы вызвал Дж.Сопера, чтобы тот помог выяснить причину, и прибывший на место исследователь сразу узнал свою старую знакомую.

Тифозная Мэри была арестована и отправлена на пожизненный карантин в тот же Норт-Бразер. Через три года девушка стала работать санитаркой, и ей разрешили на один день покидать остров, чтобы съездить на материк. В том же году правительство штата Нью-Йорк постановило, что все люди, которые являются бессимптомными носителями тифа могут получать работу в любой отрасли, кроме пищевой, а также претендовать на субсидии.

В 1938-м году, не сумев оправиться от пневмонии, Мэри Маллон умерла. Ее прах кремировали и похоронили на одном из кладбищ в Бронксе. Тифозная Мэри стала первым в истории бессимптомным носителем заболевания, который оказался в вынужденной изоляции.

Сейчас термин "Тифозная Мэри" в английском языке стал именем нарицательным - так называют людей-носителей опасных инфекций, отказывающихся соблюдать меры безопасности, и представляющих угрозу для общества.

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