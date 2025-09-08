Лечение собак этих пяти пород обойдется в кругленькую сумму.

Собаки в целом - недешевое удовольствие. Их стоит заводить тем, кто сможет обеспечить животныхдостойными условиями содержания. Это включает и услуги ветеринара.

В то же время есть породы, которые обходятся дороже остальных. Им свойственны определенные проблемы со здоровьем, что может больно "ударить по кошельку".

Какие дорогие собаки породы часто болеют - далее в материале. Ранее мы рассказывали, какие породы собак не стоит заводить даже опытным людям.

Какая самая дорогая порода собак

Ветеринар Амир Анвари поделился в TikTok, какую собаку дороже всего содержать. В этот антирейтинг вошло пять пород.

Французский бульдог

По словам Анвари, содержание этой собаки может обернуться дорогостоящими счетами за лечение. У французских бульдогов из-за короткой морды часто наблюдается брахицефальное заболевание дыхательных путей, что требует хирургического вмешательства. Кроме того, встречаются проблемы с позвоночником, а также с кожей и ушами.

Врач подчеркнул, что если добавить к этому списку рецидивирующие инфекции уха, дерматит кожных складок, язвы глаз и заболевание межпозвоночных дисков, то счет за "французы" возглавят перечень самых дорогих собак по лечению у ветеринара.

Ротвейлер

У этой породы могут развиться ортопедические проблемы и некоторые виды рака. Анвари описал ее представителей как "тяжелых, активных собак с высоким риском разрыва крестообразных связок".

Это серьезное повреждение колена, которое требует дорогостоящего хирургического вмешательства.

При этом ротвейлеры предрасположены к остеосаркоме - агрессивному раку костей. Из-за этой болезни им делают химиотерапию и ампутацию конечностей.

Немецкая овчарка

У собак этой породы часто встречаются ортопедические и дегенеративные заболевания.

"Они печально известны дисплазией тазобедренного и локтевого суставов, травмами крестообразных связок и дегенеративной миелопатией. Такие операции, как замена тазобедренного сустава или восстановление крестообразной связки, требуют больших расходов, а дегенеративные заболевания часто требуют длительного лечения и физиотерапии", - поделился Анвари.

Ведущая ветеринарная благотворительная организация в Великобритании PDSA относит немецких овчарок к третьей категории пород собак. Она считается высшей по уровню проблем со здоровьем.

Цвергшнауцер

Эти миниатюрные собаки подвержены панкреатиту, воспалению поджелудочной железы и нарушению обмена веществ. Как объяснил ветеринар, высокий уровень триглицеридов в крови провоцирует острый или рецидивирующий панкреатит у цвергшнауцеров.

Это требует госпитализации, внутривенных вливаний, обезболивания, а иногда и повторной госпитализации. Все это стоит очень дорого.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

В антирейтинге эту породу можно считать самой дешевой с точки зрения медицинских счетов. Она склонна к сердечно-сосудистым заболеваниям, особенно к миксоматозному митральному клапану. По словам Анвари, это "одно из самых распространенных наследственных заболеваний сердца у собак".

Из-за этого кавалер-кинг-чарльз-спаниель нуждается в регулярных осмотрах у кардиолога. Могут понадобиться эхокардиограмма, пожизненный прием лекарств и даже установка кардиостимулятора. Среди всех перечисленных в этом списке собак, кавалер-кинг-чарльз-спаниель меньше других "бьет по кошельку", но и на нее придется потратиться.

Однако важно помнить, что собака - это не игрушка, а пожизненное (для животного) обязательство. Перед тем как заводить любимца, стоит изучить вопрос.

