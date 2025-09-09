Благодаря таким советам ваши окна будут кристально чистыми.

На чистые окна в доме или квартире всегда приятно смотреть. Однако их мытье часто кажется сложной задачей, поэтому оказывается в конце списка домашних дел. Однако если использовать правильные средства и научиться мыть окна снаружи, то это может быть простым и даже приятным процессом, пишет martha stewart.

Как мыть окна снаружи?

Окна снаружи имеют самые сложные загрязнения - от пыльцы до пятен от дождя, однако менеджер по исследованиям и развитию в компании 30 Seconds Cleaners Есения Сото уверяет, что с помощью разумного подхода можно наслаждаться блестящими окнами, не тратя на их мытье весь день.

Для этого вам понадобится:

садовый шланг с распылителем;

средство для мытья наружных окон;

мягкая щетка для чистки или неабразивная губка;

ступенька или лестница (для труднодоступных окон);

перчатки (по желанию).

По словам Сото, во время мытья окон следует выбрать погоду.

"Убирая окна снаружи, сначала выберите сухой, пасмурный день, чтобы солнце не высушило чистящее средство на стекле, прежде чем вы сможете его смыть", - рекомендует эксперт.

Она подчеркнула, что работая с погодой, а не против нее, вы получите меньше разводов, трения и лучшие результаты.

Подготовьте и промойте окна

Перед нанесением моющего средства осторожно промойте каждое окно с помощью садового шланга, что поможет разрыхлить и смыть пыль, пыльцу, паутину и грязь.

"Всегда начинайте с промывки грязи, паутины и мусора, а затем наносите моющее средство сверху вниз, чтобы не образовались разводы", - объяснила Сото.

Выберите правильное моющее средство

Эксперт добавила, что не все средства для мытья окон одинаковы, особенно если вы имеете дело с окнами, в которых есть сетки.

"Для окон с сетками подберите средство, которое можно наносить непосредственно, не снимая их. Это сэкономит время и избавит вас от хлопот с демонтажем", - посоветовала Сото.

Нанесите, подождите и смойте

После подготовки окон распылите моющее средство сверху вниз, равномерно покрывая стекла и сетки. После чего дайте средству немного времени, чтобы оно растворило грязь и налет.

"После распыления дайте средству немного подействовать, чтобы оно растворило грязь, а затем тщательно смойте, чтобы не осталось разводов", - подчеркнула Сото.

Однако не спешите смывать, а убедитесь, что все средство смыто, чтобы стекло стало кристально чистым и блестящим.

Чистка окон второго этажа

Если у вас двухэтажный дом, то хорошо подумайте перед тем, как подниматься по лестнице, чтобы помыть там окна.

"Профессиональные мойщики окон имеют необходимое оборудование и опыт, чтобы безопасно работать на высоте или в сложных местах. Если вы не уверены в своих силах на лестнице или просто хотите быть спокойными, всегда стоит вызвать профессионала, который почистит высокие места, а вы займётесь остальным", - посоветовали в материале.

Другие советы экспертов

