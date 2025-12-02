Выберите одно из трех украшений, которые вы видите на изображении, и проверьте, как часто вы приукрашиваете действительность.

В этой жизни нам всем приходится сталкиваться с ложью - своей или чужой. Иногда она кажется безобидной, иногда - необходимой, так называемая, ложь во благо, но последствия ее бывают глубже, чем кажется на первый взгляд. По мнению психологов, любая неискренность оставляет след - в отношениях, на нашей репутации и даже в нашем эмоциональном состоянии. Привыкли ли вы лгать? Пройдите тест ниже, чтобы узнать, как часто приходится вам приукрашивать правду.

Обманщик вы или нет - психологический тест

Выберите одно из трех украшений на картинке и проверьте, к какому типу людей вы относитесь.

Камень 1

Если вы выбрали первое украшение, это может значить, что многие люди поддаются влиянию вашего "милого личика", однако вы умеете использовать свою сообразительность в личных интересах.

Вы будто создаете собственную "реальность", которая помогает выйти победителем из непростых ситуаций. Когда нужно защитить себя или избежать неприятностей, вы не постесняетесь прибегнуть к небольшой лжи. Эта способность адаптироваться к неблагоприятным ситуациям делает вас хитрым и изобретательным.

У вас быстрый и творческий ум, что позволяет вам находить неожиданные и эффективные решения в трудные моменты. Хотя некоторые могут недооценивать вас, ваша способность мыслить стратегически дает вам уникальное преимущество в самых разных обстоятельствах.

Камень 2

Если вы выбрали второе украшение, это говорит о том, что вы - рациональный человек.

Вы очень цените свою семью и готовы сделать для нее все, что угодно, а если того требует ситуация - то и прибегнуть к лжи. Вы всегда тщательно обдумываете свои решения и остаетесь верны своим принципам, не обращая внимания на мнение окружающих.

Вы не поддаетесь давлению со стороны и умеете сохранять холодный ум там, где другие теряются. Ваша способность объективно и спокойно анализировать ситуации делает вас опорой и источником уверенности для окружающих.

Камень 3

Если вы выбрали третье украшение, это говорит, что вы склонны держаться подальше от лицемерных людей, поскольку не терпите их фальши.

Вы чрезвычайно честны, всегда говорите правду и ненавидите ложь. Вы предпочитаете короткие, но глубокие отношения и не верите в моногамию. Также вы умело даете советы и проявляете проактивность в сложных ситуациях, не боясь последствий.

Ваша откровенность и аутентичность делают вас верным и надежным другом, хотя иногда вы можете показаться жестким. Однако те, кто вас знают, ценят вашу искренность и способность говорить правду без обиняков.

