Любой человек может устроить такую же проверку в домашних условиях.

Кефир считается очень полезным продуктом - в нем много кальция, пробиотиков, витаминов группы В и минералов. Благодаря такому богатому составу напиток улучшает работу пищеварения, укрепляет иммунитет и быстро усваивается. Однако важно знать, как проверить кефир в домашних условиях, чтобы приобрести полезный продукт, а не подделку.

Ранее мы рассказывали, как проверить сметану на натуральность.

Как проверить кефир визуально, спиртом и йодом

Есть несколько способов, как проверить кефир на крахмал. Первый вариант - осмотреть напиток визуально. Консистенция натурального продукта всегда будет вязкой и немного тягучей, а запах - умеренно кисломолочным. Если напиток слишком жидкий, с разводами, отслойками или какими-то посторонними вкраплениями, к тому же пахнет кислым, значит, перед вами некачественный продукт. В него добавили или крахмал, или уксус, или и то, и другое.

Второй метод связан со спиртом. Вы можете капнуть немного дезинфицирующей жидкости прямо в стакан с кефиром. Если увидите, что молочный белок сворачивается, значит, продукт натуральный. Отсутствие такого признака укажет на различные добавки, которых в кисломолочном напитке быть не должно.

Пользовательница социальной сети TikTok под ником Nutriella купила в магазине две пачки кефира для такого теста. Сделала она это после того как ее подписчица спросила, как проверить кефир на натуральность. Автор видео приобрела продукцию двух разных производителей - "Яготинський" и "Фанні" жирности 2.5%. Она взяла две белых чистых тарелки и на каждую налила немного кефира. Затем капнула из пипетки йод на каждый образец. По истечение нескольких минут стало ясно, что крахмал не добавлялся ни в один из образцов - и кефир обоих производителей стал коричневого цвета.

Однако для того чтобы показать, как бывает по-другому, автор видео налила на третью тарелку другой кефир - тот, который она "испортила" самостоятельно, добавив в него крахмал. Как только йод коснулся продукта, тот сразу стал менять цвет с белого на синий. Nutriella сказала, что производители могут добавлять меньше или больше крахмала, но такой синий цвет кефира всегда говорит о том, что ненужный ингредиент в нем присутствует и предложила подписчикам проверять купленную продукцию самостоятельно.

Вас также могут заинтересовать новости: