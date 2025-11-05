Рассказываем, как подтянуть мышцы рук и убрать обвисшую кожу.

С возрастом наше тело стареет и перестает выглядеть так идеально, как раньше. Очень быстро теряют форму именно руки - они становятся дряблыми и обвисают с внутренней стороны.

Мы разобрались, как подтянуть руки в домашних условиях, чтоб повысить уровень своей привлекательности и комфорта. Упражнения, которые мы подобрали, нужно делать стоя, чтоб улучшить осанку, задействовать мышцы кора и сжечь больше калорий.

Какие упражнения подтягивают руки

Если вас интересует, как подтянуть руки за месяц, то стоит регулярно делать эти семь упражнений. Они позволят задействовать все необходимые мышцы.

Сгибание рук на бицепс стоя

Встаньте прямо, держа гантели по бокам обратным хватом. Сгибаем руки в локтях, чтоб поднять гантели к плечам. Локти должны быть прижаты к телу. Делайте два-три подхода по 10-15 повторений.

Разгибания рук над головой на трицепс

Это сделает ваши руки более сильными и подтянутыми. Встаньте прямо, расставив ноги и держа гантели над головой. Держа локти близко к ушам, медленно опускайте гантели в сторону затылка. Затем поднимайте их в исходное положение и повторяйте. Количество подходов такое же.

Подъем вперед

Это упражнение словно отзеркаливает предыдущее, только вместо опускания гантелей в сторону затылка, нужно с этого положения поднимать их вверх, задерживаясь в верхней точке.

Подъем в сторону

Встаньте прямо, держа гантели по бокам. Слегка согнув руки в локтях, нужно поднять их в разные стороны, пока гантели не достигнут уровня плеч. Затем опускайте их и поднимайте снова. Нужно сделать два-три подхода по 10–15 повторений.

Тяги эспандера

Закрепите эспандер на уровне груди. Вам нужно будет тянуть резинку на себя обеими руками, сводя лопатки вместе. Поэтому стоит надежно ее установить, чтоб не травмироваться. Количество повторов и подходов такое же.

Отведение руки назад в положении на трицепсе

Возьмите гантели в руки и слегка наклонитесь вперед, чтоб ваше тело напоминало букву "Г". Ваша спина должна быть ровной. Руки с гантелями должны быть согнутыми ближе к груди. Их нужно будет вытягивать назад, чтоб руки были параллельно полу - вдоль тела и над тазом.

Напрягите трицепсы в верхней точке движения и вернитесь в исходное положение.

Тяга гантелей на скамье

Поставьте правое колено и правую руку на тренировочную скамью, держа грудь поднятой, а корпус напряженным. Гантель будет в левой руке, вытянутой к полу. Подтягивайте ее к ребрам, удерживая локоть близко к телу.

Задержитесь на мгновение в верхней точке, прежде чем медленно опускать.

Все эти упражнения эффективны не только в том, как подтянуть руки с внутренней стороны, но и помогают сделать их в целом более рельефным и упругими. Это улучшит осанку и позитивно повлияет на уверенность в себе.

