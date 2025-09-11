Эксперты советуют определить свои приоритеты.

Найти настоящую родственную душу кажется невероятной задачей, особенно если несколько отношений уже закончились неудачей. Но эксперты по отношениям уверяют, что путь к любви можно ускорить.

Специалисты Дени Абби, Мелани Макграт Кнутс, Льюис Браун Григгс и Хелен Фишер поделились с Your Tango четырьмя ключевыми шагами для тех, кто серьезно настроен найти своего единственного или единственную.

1. Осознайте, чего вы хотите на самом деле

Многие люди позволяют химии и первому впечатлению управлять выбором партнера. Но без честных вопросов к себе - "Чего я ожидаю от отношений? Какой партнер мне нужен?" - легко погрязнуть в неудачных романах.

Видео дня

2. Начните активно искать

По данным исследования "Singles in America", только 16% одиноких действительно ищут любовь. Большинство ждет, что отношения "придут сами". Поэтому если вы делаете хотя бы минимальные шаги, то уже опережаете большинство.

3. Смотрите не только на внешность

Да, физическая привлекательность важна. Но настоящая любовь держится не только на ней. Крепкий союз также формируют чувство юмора, доброта, планы на жизнь и схожие ценности.

4. Будьте открыты к новому

Людям стоит знать свои "красные линии", но мелкие детали не должны стать преградой на пути к отношениям. Иногда тот, кто совсем не соответствует вашему списку идеалов, оказывается человеком, который понимает вас лучше всех.

Эксперты советуют сделать поиск любви своим приоритетом. Четко определите свои желания, оставайтесь открытыми к новым возможностям и не бойтесь активно действовать.

Напомним, ранее группа ученых впервые исследовала разницу между дружескими и романтическими объятиями. Им удалось определить, как различить эти два типа.

Вас также могут заинтересовать новости: