Можа циклична, поэтому популярные имена из 20-х снова вовзращаются на арену.

Тенденции развиваются циклично. Будь то мода или красота, то, что когда-то было популярным, снова возвращается в моду - и с детскими именами дело не обстоит иначе.

По словам эксперта по именам Софи Кихм из Nameberry, имена следуют правилу 100 лет, то есть имена, которые вы считаете немодными сейчас, скорее всего, станут популярными в следующем столетии.

"Имена обычно выходят из моды после того, как они были популярными в течение некоторого времени", - говорит Софи. "Часто это можно измерить в поколениях. Имена, связанные с поколением родителей, обычно считаются одними из наименее модных вариантов для ребенка, как, например, Бренда и Гэри сегодня".

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Хотите верьте, хотите нет, но настанет день, когда такие имена, как Бренда и Гэри, снова войдут в моду.

"Мы ожидаем, что, как только имя уйдет в прошлое, оно будет следовать правилу 100 лет - именам требуется около 100 лет, чтобы вернуться в моду. Это значит, что имена, принадлежащие поколению прабабушек и прадедушек, снова становятся популярными", - отметила эксперт.

Редкие имена для мальчиков

Если следовать этой теории, то имена, которые были обычными для детей 1920-х годов, такие как Олив, Феликс и Отис, снова кажутся интересными. Софи говорит, что это происходит потому, что тенденции в области имен становятся популярными, когда поколение, которому они были свойственны, уже нет. Однако есть и исключения - классика всегда оставалась относительно вечнозеленой.

"Такие имена, как Джеймс, Томас, Генри, Джордж, Уильям и Александр, никогда не покидали топ-30 в Англии и Уэльсе", - отмечает профессионал.

Традиционные - часто королевские - имена, как правило, занимают устойчивое положение благодаря традициям - особенно имена мальчиков.

Как красиво назвать девочку

"Имена девочек исторически более декоративны, а значит, более подвержены тенденциям", - добавляет Софи.

В наши дни родители хотят, чтобы имена были современными, поэтому такие имена, как Стефани, Киран, Эллен и Тони - которые обычно носили мамы, папы, бабушки и дедушки, - выходят из моды, но это означает, что они вернутся и через 100 лет.

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