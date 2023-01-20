Самые лучшие варианты приготовления крабового салата, которые точно обрадуют ваших близких, - в материале УНИАН.

Стоит только разнообразить состав блюда, добавить хотя бы один какой-то новый ингредиент, и салат с крабовыми палочками, рецепт которого знает едва ли не каждая хозяйка/хозяин, "заиграет новыми красками" и станет обалденным.

Конечно же, есть любители классического варианта этого блюда, поэтому УНИАН собрал самые разные рецепты - среди них есть и привычный вариант салата, и немного необычные вариации.

Ранее мы говорили о том, как приготовить восхитительный салат с кальмарами.

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Салат с крабовыми палочками классический без риса c огурцом

Такое блюдо вы можете сделать очень быстро - нужно будет отварить только один ингредиент.

Для приготовления салата возьмите:

крабовые палочки;

огурцы;

яйца;

консервированная кукуруза;

майонез.

Все предельно просто - яйца, огурцы и самый главный ингредиент - палочки из "краба" - нужно превратить в небольшие кубики. Потом избавьте кукурузу от лишней жидкости. Все, что вы подготовили, смешайте, и тогда уже можно добавлять майонез. Если хотите - можете украсить блюдо листьями салата.

Салат с крабовыми палочками и сыром - такой вы еще не пробовали

Есть несколько вариаций салата - нежный и пикантный.

Что понадобится для приготовления:

палочки из "краба";

кукуруза консервированная;

огурцы;

сыр "Дор блю";

майонез.

В пикантный вариант салата нужно добавить чеснок.

Огурцы, сыр и палочки из "краба" измельчите кубиком. К ним добавьте кукурузу (не забудьте избавиться от лишней жидкости).

Чеснок можно мелко порубить или пропустить через пресс. Когда все подготовите - просто смешайте и добавьте майонез.

Салат с крабовыми палочками и рисом - новая версия блюда

Оригинальный вариант блюда, которого вы еще не пробовали - уверены, такое сочетание продуктов превратит обычный салат в произведение искусства.

Что понадобится на салат:

рис;

палочки из "краба";

оливки;

огурцы;

сливочный сыр.

Сделайте из палочек и огурцов средние кубики, а оливки порежьте пополам. Добавьте вареный рис и сливочный сыр - вуаля - необычный салат готов. Если хотите сделать его еще более пикантным - добавьте травы.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками - рецепт

Еще один вариант любимого блюда, в которое нужно добавить секретный ингредиент.

Что нужно на салат:

пекинская капуста;

перец болгарский;

палочки из "краба";

оливки;

прованские травы;

сливочный сыр.

"Пекинку", болгарский перец и крабовые палочки нарежьте полосками, а оливки разрежьте пополам. Для заправки соедините сливочный сыр с прованскими травами. Потом смешайте все вместе.

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