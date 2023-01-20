Стоит только разнообразить состав блюда, добавить хотя бы один какой-то новый ингредиент, и салат с крабовыми палочками, рецепт которого знает едва ли не каждая хозяйка/хозяин, "заиграет новыми красками" и станет обалденным.
Конечно же, есть любители классического варианта этого блюда, поэтому УНИАН собрал самые разные рецепты - среди них есть и привычный вариант салата, и немного необычные вариации.
- Салат с крабовыми палочками классический без риса c огурцом
- Салат с крабовыми палочками и сыром - такой вы еще не пробовали
- Салат с крабовыми палочками и рисом - новая версия блюда
- Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками - рецепт
Ранее мы говорили о том, как приготовить восхитительный салат с кальмарами.
Салат с крабовыми палочками классический без риса c огурцом
Такое блюдо вы можете сделать очень быстро - нужно будет отварить только один ингредиент.
Для приготовления салата возьмите:
- крабовые палочки;
- огурцы;
- яйца;
- консервированная кукуруза;
- майонез.
Все предельно просто - яйца, огурцы и самый главный ингредиент - палочки из "краба" - нужно превратить в небольшие кубики. Потом избавьте кукурузу от лишней жидкости. Все, что вы подготовили, смешайте, и тогда уже можно добавлять майонез. Если хотите - можете украсить блюдо листьями салата.
Салат с крабовыми палочками и сыром - такой вы еще не пробовали
Есть несколько вариаций салата - нежный и пикантный.
Что понадобится для приготовления:
- палочки из "краба";
- кукуруза консервированная;
- огурцы;
- сыр "Дор блю";
- майонез.
В пикантный вариант салата нужно добавить чеснок.
Огурцы, сыр и палочки из "краба" измельчите кубиком. К ним добавьте кукурузу (не забудьте избавиться от лишней жидкости).
Чеснок можно мелко порубить или пропустить через пресс. Когда все подготовите - просто смешайте и добавьте майонез.
Салат с крабовыми палочками и рисом - новая версия блюда
Оригинальный вариант блюда, которого вы еще не пробовали - уверены, такое сочетание продуктов превратит обычный салат в произведение искусства.
Что понадобится на салат:
- рис;
- палочки из "краба";
- оливки;
- огурцы;
- сливочный сыр.
Сделайте из палочек и огурцов средние кубики, а оливки порежьте пополам. Добавьте вареный рис и сливочный сыр - вуаля - необычный салат готов. Если хотите сделать его еще более пикантным - добавьте травы.
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками - рецепт
Еще один вариант любимого блюда, в которое нужно добавить секретный ингредиент.
Что нужно на салат:
- пекинская капуста;
- перец болгарский;
- палочки из "краба";
- оливки;
- прованские травы;
- сливочный сыр.
"Пекинку", болгарский перец и крабовые палочки нарежьте полосками, а оливки разрежьте пополам. Для заправки соедините сливочный сыр с прованскими травами. Потом смешайте все вместе.