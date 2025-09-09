В мире есть речка, температура воды в которой может достигать 100 градусов.

Некоторые люди считают, что на нашей планете огромное количество паранормальных мест. Однако ученые могут объяснить их "мистицизм" с научной точки зрения. Тем не менее, такие удивительные локации все равно привлекают туристов – УНИАН решил собрать топ-5 самых загадочных и страшных мест в мире.

Самое страшное место в мире – где находится и чем примечательно

Самым страшным местом на планете можно назвать кратер Дарваза (находится в Туркменистане в пустыне Каракум), который еще называют "Вратами ада" или "Дверью в преисподнюю". Он находится на 1 месте в топ-5.

Такие мистические названия кратера имеют под собой очень вескую причину. Если у вас спросят, какое место в Туркменистане горит уже 40 лет (даже немного больше), – знайте, что речь идет именно о кратере Дарваза.

Еще в 1971 году советские геологи нашли в туркменской пустыне природный газ, который скопился под землей. Там была размещена буровая вышка, создавалась разведочная скважина. Во время работ под землей обнаружили пустоту, а потом и вышка, и оборудование, и транспорт ушли под землю, и образовался кратер.

В СРСР утверждали, что во время такого серьезного инцидента обошлось даже без пострадавших. Геологи решили поджечь газ, который начал выходить наружу, чтобы он не вредил ни людям, ни животным. Они полагали, что пожар продлится только несколько дней, однако кратер до сих пор постоянно горит.

Почему не тушат кратер Дарваза – интересный вопрос. Еще в начале 2022 года власти Туркменистана решили взяться за то, чтобы вместе с учеными разобраться, как потушить "Врата ада", и даже были готовы привлечь специалистов из-за рубежа. Но проблема так и не решена.

Однако, по наблюдениям, результаты которого были зафиксированы в 2024 году, сделан вывод, что кратер стал не так сильно гореть. Возможно, пожар теперь менее интенсивный из-за того, что запасы газа, которые его питали, постепенно исчерпываются.

Еще одно самое загадочное место в мире - кровавый водопад в Антарктиде. Локация расположилась на 2 месте топа. Этот водопад находится в Восточной Антарктиде на территории Сухих долин Мак-Мердо и вытекает из ледника Тейлора. Локацию, которая некоторым может показаться жуткой, в 1911 году открыл австралийский геолог Гриффит Тейлор.

Почему кровавый водопад в Антарктиде получил такое название, уже известно. Ученые выяснили, что поток воды из ледника обрел кроваво-красный оттенок из-за того, что в нем содержится много оксида железа.

На 3 месте топа разместилась Шанай-Тимпишка – так называемая кипящая река, которая находится в Перу. Ее протяженность составляет 9 километров. Возле необычного места живут члены племени под названием ашанинка. Если перевести название реки с их языка, то получится такая фраза – "Разогретая жаром Солнца".

Члены этого племени верят, что воды реки делает горячими гигантский дух с обликом змеи. Для племени ашанинка Шанай-Тимпишка – это священный объект. Река была открыта в 2011-м ученым, исследовавшим геотермальные источники, – Андрэасом Рузом. Благодаря нему теперь известно, какая река самая горячая в мире – в Шанай-Тимпишке вода может быть 45 градусов или даже почти 100. Правда, мистики в этом нет.

По сведениям ученых, вода становится такой горячей благодаря раскаленной расплавленной породе, которая вышла наружу на линии разлома коры Земли.

Вот какие самые жуткие и "мистические" места на планете еще есть:

На 4 месте в топе – Молнии Кататумбо.

На 5 месте – Пайлон-дель-Дьябло.

Необычное молненное природное явление возникает в Венесуэле над местом, где в озеро Маракайбо впадает река Кататумбо. Максимальное количество молний там можно увидеть в мае и октябре. В этом месте на протяжении года может быть до 200 грозовых дней. Считается, что больше всего молний можно увидеть с 19 часов вечера и до 4 утра – в минуту может быть до 28 штук.

Молнии можно увидеть с большого расстояния – до 400 километров, из-за чего возник миф, что они могут быть без грома. Из-за того, что вспышки видны издалека, их использовали в мореплавании для прокладывания маршрута, и поэтому необычное природное явление также называли "Маяк Маракайбо".

Считается, что грозы там провоцируют ветры, которые приходят со стороны Анд. А разряды молний подпитывает метан, которым богата атмосфера этого венесуэльского места, поскольку он поднимается из заболоченной территории к облакам.

Еще в якобы паранормальные места в мире попал водопад Пайлон-дель-Дьябло (в переводе с испанского означает "котел Дьявола"), который находится в Эквадоре на реке Рио-Верде. По одним данным, его высота составляет 80 метров, а по другим – 90.

Локацию назвали "котлом Дьявола", поскольку второй водопад, который в ней есть, сформировал чашу с водоворотом.

Ранее УНИАН писал об интересных местах в Украине – в Тернопольской области есть гора Кременец и Кременецкий замок, которые обросли "легендами". Замок принадлежал второй жене польского короля Сигизмунда I Старого Боне Сфорце, и говорят, что она в нем содержала целый гарем.

Вас также могут заинтересовать новости: