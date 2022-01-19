Это единственная сохранившаяся фреска Караваджо, которая сама по себе оценивается в 310 млн евро. Роспись обнаружили лишь в конце 1960-х годов.

Знаменитая римская вилла Аврора, где находится единственная фреска Караваджо, выставленная вчера на торги со стартовой ценой в 471 млн евро, пока не нашла покупателя.

Ожидается, что повторная попытка продать виллу состоится в апреле, но цена уже будет снижена на 20%, сообщает Би-би-си.

Главным украшением и сокровищем виллы считается потолочная фреска Караваджо, работавшего в Италии на рубеже XVI и XVII веков.

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Это единственная сохранившаяся фреска Караваджо, которая сама по себе оценивается в 310 млн евро. Она была создана в 1597 году по заказу первого владельца виллы и украшала комнату, в которой тот проводил свои алхимические опыты.

Роспись обнаружили только в конце 1960-х, поскольку до этого она была скрыта от глаз.

Свое название вилла Аврора получила благодаря другой знаменитой фреске в барочном стиле, написанной Джованни Франческо Барбьери, больше известным как Гверчино.

Узнав о намечающемся аукционе, поборники искусства потребовали, чтобы правительство вмешалось и выкупило виллу, в будущем дав широкой публике возможность увидеть ее многочисленные художественные сокровища. В общей сложности петицию подписали более 38 тыс. человек.

По итальянским законам государство имеет право выкупать собственность, но только после аукциона и за ту же конечную цену. Однако оценочная стоимость виллы составляет четверть годового бюджета министерства культуры, так что есть сомнения, что власти смогут купить виллу.

Но кто бы ни приобрел вилу, он станет обладателем огромного числа ценных исторических предметов, включая письма Марии-Антуанетты и даже статую работы самого Микеланджело в саду.

Впрочем, потенциального покупателя ожидает один неприятный сюрприз: необходимость провести за свой счет реставрационные работы примерно на 11 млн евро.

Вилла оказалась в центре судебного спора из-за наследства между ее нынешней обитательницей, принцессой Ритой Бонкомпаньи Людовизи, и ее пасынками, что и послужило поводом для аукциона. Спор начался в 2018 году после смерти принца Николо Людовизи Бонкомпаньи, главы семейства, владевшего виллой много поколений.

В частности, тяжбу ведут третья и последняя супруга принца Рита Бонкомпаньи Людовизи и трое его сыновей от первого брака.

Принцесса Рита утверждает, что покойный супруг в завещании позволил ей жить на вилле до скончания ее дней, а в случае продажи собственности выручка должна быть поделена между ней и его сыновьями.

Однако стороны спора не смогли прийти к согласию, и суд постановил, что виллу следует продать с аукциона. Сама Рита утвержает, что хотела бы, чтобы вилла Аврора отошла государству.

Кто такая принцесса Рита

Принцесса Рита (до замужества просто Рита Карпентер) родилась в Техасе и прожила весьма увлекательную жизнь. Она была актрисой и журналисткой, а потом занялась риэлторским бизнесом. В частности, она принимала участие в сделке по продаже Дональду Трампу небоскреба General Motors в Нью-Йорке в 1998 году.

Позже, выйдя замуж за принца Николо и переехав в Италию, она посвятила себя реставрации виллы Аврора, которая, как она утверждает, находилась в плачевном состоянии, когда она впервые увидела ее в 2003 году.

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