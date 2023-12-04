Этот пикантный картофель готовится долго, но использованные техники позволяют добиться хрустящего результата.

Шеф-повар Том Бейтман открыл секретную формулу идеального жареного картофеля. Он поделился рецептом, который занимает первое место среди известных ему способов приготовления этого овоща.

Как пишет Ехргеѕѕ, для начала надо отварить картофель в говяжьем бульоне, из которого потом можно будет приготовить соус. Далее картофель надо достать, порезать и оставить немного подсушиться.

В это время надо растопить утиный жир (его можно заменить сливочным маслом) и добавить к нему лавровый лист, измельченный чеснок, розмарин и тимьян. Эту смесь готовим на среднем или менее огне примерно полчаса.

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"Перед отправкой в духовку намажьте картофель небольшим количеством жира и щепоткой соли. Это помогает придать жареным блюдам однородный вкус. Перед тем, как поставить картофель, разогрейте оставшийся жир на поддоне", - отметил повар.

Готовить корнеплоды надо около 50 минут при температуре 220 градусов. Каждые 10 минут кусочки надо переворачивать на другую сторону. Когда останется 5 минут, надо убрать жир с противня и оставить подсушиваться в духовке. Все эти манипуляции должны обеспечить невероятный хруст картофеля.

"Есть немного дополнительной работы, но она того стоит. Все дело в технике, которая действительно придает вкус и достигает хрустящего стекла с пушистой серединкой", - заключил Бейтман.

Другие советы по приготовлению картофеля

Недавно шеф-повар рассказал секрет приготовления идеального картофеля в мундире в микроволновке.

Также кулинары раскрыли, как приготовить супер-хрустящий картофель фри дома.

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