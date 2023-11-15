Всего за 10 минут можно получить готовое блюдо.

Картофель в мундире - это очень простое блюдо, которое готовят в каждой семье. Домашний шеф-повар Джош Элкин рассказал, как добиться идеальной текстуры.

В своем видео в TikTok он показал свой удобный прием для быстрого приготовления. Для начала нужно вымыть картофель и проткнуть его вилкой по пять раз с обеих сторон.

По словам Элкина, это должно обеспечить равномерное приготовление и способствовать выходу пара при нагревании. Далее сырой картофель нужно разогреть в микроволновке на полной мощности в течение пяти минут. После этого ее надо достать и разрезать пополам.

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Голая белая сердцевина должна быть разрезана диагональными линиями в противоположных направлениях, чтобы создать небольшие ромбовидные области. Важно не разрезать картофель насквозь - нижний слой должен остаться целым. Далее возвращаем корнеплоды еще на 5 минут в микроволновую печь. На готовые половинки картошки надо положить тонкие ломтики сливочного масла и подождать, чтобы они растаяли.

Этот простой рецепт стал хитом среди пользователей соцсети. Те, кто готовил картофель таким образом, были в восторге.

"Я только что сделал это, и у него отличный вкус! Туда же кладу сметану и острый чеддер", - написал один из комментаторов.

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