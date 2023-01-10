Благодаря соблюдению нескольких нехитрых правил во время жарки картошки блюдо получится вкусным и аппетитным.

Мало кто может устоять перед хрустящей жареной картошкой с золотистой корочкой. Чаще ее готовят на растительном масле, но можно также использовать сало или смалец. Все зависит от личных предпочтений. В блюдо также добавляют лук, красный или черный молотый перец, чеснок или зелень.

Казалось бы, что готовить жареную картошку очень легко. Однако иногда случаются казусы: то корочка есть, но картошка сырая внутри, то она не хрустит и больше похожа на вареную. Дело в том, что даже такое простое блюдо имеет несколько секретов приготовления.

Ранее мы говорили о том, как выбрать сорт картошки для жарки.

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Какая картошка самая лучшая для жарки - варианты

Для жарки следует выбирать картошку с низким содержанием крахмала. Крахмалистые сорта лучше использовать для пюре или запеканок, поскольку такая картошка не даст румяной корочки, а кусочки еще и будут слипаться.

Картошку можно нарезать, как пожелаете: кружочками, полукольцами, крупной или мелкой соломкой. Главное, чтобы кусочки были примерно одинакового размера и формы, потому что мелкие подгорят раньше, чем большие успеют прожариться.

Как правильно жарить картошку - пошаговые советы

Тщательно помойте картошку и почистите. Нарежьте ее одинаковыми кусочками и промойте в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Затем просушите на бумажном полотенце. Если выложить мокрые кусочки на раскаленную сковородку, масло начнет шипеть и брызгать, поэтому корочка не зажарится.

Лучше всего жарить картошку на сковороде с толстым антипригарным дном и высокими бортами. Хорошо разогрейте растительное масло, ровным слоем вкиньте туда нарезанную картошку и жарьте без крышки несколько минут на сильном огне.

Переверните кусочки картошки, убавьте огонь. Продолжайте периодически переворачивать (4-5 раз в течение приготовления), чтобы она не пригорела. Слишком часто этого делать не нужно, потому что тогда ухудшается вкус.

Лук очистите и нашинкуйте. За 4-5 минут до готовности картофеля добавьте лук, чеснок, любые другие приправы, зелень. Солить блюдо нужно за 2-3 минуты до снятия с огня, по желанию можете добавить масло.

Общее время приготовления зависит от мощности плиты, типа сковороды и сорта овоща. В среднем по времени, чтобы пожарить картошку на сковороде, уходит 20-30 минут.

Жареная картошка в кастрюле - рецепт

Почистите и одинаково нарежьте картошку соломкой толщиной примерно в 1 сантиметр. Хорошо промойте кусочки, а еще лучше оставьте в холодной воде на 10-15 минут, чтобы вымыть излишки крахмала. Затем хорошо просушите.

В кастрюлю с толстым дном или фритюрницу налейте масло – оно должно полностью покрывать картошку. Разогрейте растительное масло до 180°С. Выложите туда кусочки картофеля одним слоем. Жарить на среднем огне, удерживая стабильную температуру масла.

Когда картошка приобретет золотистый цвет, шумовкой достаньте ее из масла, разложите на бумажном полотенце, чтобы убрать излишки жира. Затем посолите.

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