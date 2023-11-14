Идеальный картофель фри должен быть хрустящим снаружи, мягким и вкусным внутри. И получить превосходную закуску в домашних условиях может быть сложнее, чем кажется.
Собраны лучшие советы от самых известных профессиональных поваров, как же добиться идеального результата.
Хрустящий картофель фри - список рекомендаций
Чтобы получить суперхрустящий картофель фри дома, нужно:
- использовать правильный сорт картофеля (лучше всего подойдет красновато-коричневый или картофель Айдахо);
- разрезать картофель на одинаковые кусочки;
- замочить картофель в воде перед приготовлением;
- использовать масло, предназначенное для высоких температур, или утиный жир;
- жарить картофель фри на правильной температуре (от 375 до 400 F);
- попробовать тройную прожарку картофеля;
- приправить картофель сразу же после жарки;
- не сбивать картофель фри в кучу после приготовления (лучше всего подавать закуску на широком блюде или тарелке).
Если вы решили сделать картофель фри в духовке, то повара советуют запекать его кукурузным крахмалом. Так он получится более легким и хрустящим.
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