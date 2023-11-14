Один из советов - перед приготовлением замочить картофель в воде.

Идеальный картофель фри должен быть хрустящим снаружи, мягким и вкусным внутри. И получить превосходную закуску в домашних условиях может быть сложнее, чем кажется.

Собраны лучшие советы от самых известных профессиональных поваров, как же добиться идеального результата.

Хрустящий картофель фри - список рекомендаций

Чтобы получить суперхрустящий картофель фри дома, нужно:

Видео дня

использовать правильный сорт картофеля (лучше всего подойдет красновато-коричневый или картофель Айдахо);

разрезать картофель на одинаковые кусочки;

замочить картофель в воде перед приготовлением;

использовать масло, предназначенное для высоких температур, или утиный жир;

жарить картофель фри на правильной температуре (от 375 до 400 F);

попробовать тройную прожарку картофеля;

приправить картофель сразу же после жарки;

не сбивать картофель фри в кучу после приготовления (лучше всего подавать закуску на широком блюде или тарелке).

Если вы решили сделать картофель фри в духовке, то повара советуют запекать его кукурузным крахмалом. Так он получится более легким и хрустящим.

Ранее, знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы. Кулинар утверждает, что, следуя его советам, вы сможете приготовить яичницу-болтунью быстро и легко.

Вас также могут заинтересовать новости: