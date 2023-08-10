Известный в Украине языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить – "дзвонити" или "телефонувати". Ответ на этот популярный вопрос он дал в эфире программы "Сніданок з 1+1".
"Друзья, мы друг другу "дзвонимо" или "телефонуємо"? Друзьям мы "телефонуємо". Кстати, форма свершившегося вида (что сделать?) – "потелефонувати". А еще есть разговорный вариант – "зателефонувати", – объяснил языковой эксперт.
В то же время он заметил, что можно сказать и "дзвонимо", но основное значение слова "дзвонити" – вызывать звуки, ударяя в колокол.
"Следовательно, лучше друзьям не "дзвонити", а "телефонувати", – подчеркнул Авраменко.
Как называть обувь на украинском – советы от Авраменко
Хотя чаще всего украинцы пользуются разговорными названиями разного вида обуви, в украинском языке для них существуют свои названия. Так, по словам Авраменко, "туфлями" зовется обувь, закрывающая ногу до щиколотки.
В то же время "черевики" закрывают и щиколотку. Примечательно, что эту обувь чаще носят не женщины, а мужчины.
"Чоботи" же имеют высокое голенище, а если эти голенища не сильно высокие, то это не "полусапожки", а "полуботки".
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