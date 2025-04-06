Психолог советует говорить те слова, которые будут звучать от всего сердца.

Обычно, когда близкий вам человек теряет кого-то из родных, сложно подобрать правильные слова. Особенно когда наступает время годовщины смерти, люди задаются вопросом, стоит ли вообще что-то говорить в этот день. Поэтому психолог рассказал для Parade, какие фразы следует говорить, чтобы поддержать своего близкого человека в такие трудные дни.

"Старайтесь не задумываться над этим. Простые выражения проходят долгий путь, хотя вы хотите избегать клише в этих сообщениях", - отметил психолог и доктор философии Мэтт Гловьяк.

Гловьяк поделился пятью примерами поддерживающих сообщений.

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"Я думаю о тебе сегодня".

Всем приятно, когда о них думают, особенно, когда человек понимает, что другие заботятся о нем и хотят поддержать.

"Учитывая, что основное желание человека - чувствовать, что его слышат и ценят другие, здесь человек может знать, что он не одинок в своей скорби", - подчеркнул психолог.

"Сегодня грустно - это нормально".

Доктор философии советует напомнить вашему близкому человеку, что грустить - это нормально.

"Горе - это непрерывный опыт, к которому люди учатся адаптироваться со временем, а не когда-нибудь полностью "излечиваются", - отметил Гловяк.

Он отметил, если признавать эмоции человека и поощрять его чувствовать, то ему станет легче, а также он почувствует, что его понимают.

"Когда они делятся своими чувствами, важно поддерживать их, выслушивая. Помните, что каждый переживает горе по-разному", - добавил психолог.

Поделитесь воспоминаниями о человеке, которого уже нет

"Делиться приятными воспоминаниями или чертами усопшего сохраняет память о нем и показывает скорбящим, что они не одиноки в своей памяти. Хотя человек ушел, его наследие может жить до тех пор, пока другие продолжают вспоминать его жизнь значимым образом", - говорит доктор философии.

"Есть ли что-то, о чем вы хотели бы поговорить или сделать сегодня?".

По словам психолога, некоторым людям может быть сложно просить о помощи. Поэтому если вы предлагаете такую поддержку, вы очень помогаете человеку, который находится в скорби.

"Открытое приглашение дает им возможность поделиться своими чувствами и воспоминаниями, или даже принять участие в мероприятии, которое увековечивает память об их близком человеке. Поскольку не всем комфортно говорить о своих чувствах, иногда простое отвлечение или участие в значимой для человека деятельности может облегчить боль", - заметил Гловяк.

"Я здесь для тебя, несмотря ни на что".

Иногда ваш близкий человек может не понимать, что ему нужно, поэтому эта фраза станет успокаивающей для него.

"Ключевым моментом здесь является то, что вы действительно имеете в виду то, что говорите. Если человек обратился к вам с просьбой, убедитесь, что вы её выполнили", - объяснил психолог.

Другие советы психологов

Ранее психолог рассказал, как понять, что отношения приближаются к концу. По его словам, признаками проблем в отношениях является то, что юмор больше не спасает, ваш партнёр уже не становится "первым человеком", с которым вы о чём-то говорите, а также вы чувствуете облегчение, когда проводите время отдельно от партнёра.

Кроме того, психолог объяснил, почему измены существуют даже в здоровых отношениях. Он отметил, что причинами этого являются поиск новых эмоций, чрезмерная эмоциональная близость с партнером, потеря идентичности и желание восстановить индивидуальность, а также другие факторы.

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