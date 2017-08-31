Пасечник просидел 30 секунд без штанов на улье (видео)

Пчеловод из Новой Зеландии просидел на улье со спущенными штанами 30 секунд. Таким образом, он выиграл пари на 1000 новозеландских долларов (примерно 700 долларов США), передает Metro.

27-летний Джейми Грейнджер решил ответить на вызов своего товарища Аурела Брагути. Перед этим такой трюк попытался исполнить еще один их знакомый, однако он мог высидеть на улье лишь 19 секунд.

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"Было ли больно? Ну, примерно вы это можете себе представить. Было неприятно, но в то же время забавно", - рассказал смельчак.

"Тысяча баксов за 30 секунд - это самые простые деньги, которые я когда-либо заработал", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в США пчелиный рой атаковал стадион перед бейсбольным матчем.