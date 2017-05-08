В США пчелиный рой атаковал стадион перед бейсбольным матчем (видео)
16:53, 08 мая 2017Курьёзы
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Прогнать перепончатокрылых удалось представителю одной из команд, который оказался по совместительству пасечником.
Избавиться от роя помог пасечник/ фото: John Sleezer jsleezer@kcstar.com
На стадион "Кауфманн" в Канзас-Сити перед бейсбольным матчем между "Канзас-Сити Роялз" и "Кливленд Индиенз" ворвался целый рой пчел.
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Как пишет USA Today, насекомые обосновались в первом ряду верхней трибуны перед самой игрой, а сотрудники стадиона бесполезно пытались от них избавиться.
К счастью, один из представителей "Роялс" Джефф Дикменн оказался профессиональным пасечником, и даже без специализированного костюма смог справиться с угрозой, не навредив при этом ни одной пчеле.
Аналогичный случай приключился на этом стадионе весной 2015 года во время тренировочной игры с командой "Ангелов".
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