Киевстар ТВ на Поляне ВДНХ: дискуссия о кинопроизводстве и показ работ Украинской Киношколы

Цель мероприятия - способствовать развитию украинского кинематографа.

21 августа на локации "Поляна ВДНХ" состоится событие в рамках проекта "Кинодиалоги с Киевстар ТВ" - открытая дискуссия о современном кинопроизводстве в Украине и показ дипломных фильмов студентов Украинской Киношколы.

Цель мероприятия - способствовать развитию украинского кинематографа через обмен опытом между профессионалами индустрии и зрителями, а также ознакомить публику с работами молодых режиссеров и сценаристов.

Программа:

В 18:30 состоится дискуссия с участием украинских кинематографистов:

- Алены Тимошенко, основательницы и директора Украинской киношколы, продюсера ("Памфир", "Витя");

- Тараса Дроня, режиссера, куратора годовой режиссерской программы, автора фильмов "С завязанными глазами", "Дом за стеклом", сериала "Ботоферма";

- Ярослава Войцешека, сценариста, куратора годовой сценарной программы, автора "Мавка. Лесная песня", "Конотопская ведьма", "Каховский объект".

Модератор мероприятия - Татьяна Власова.

В 19:45 зрители посмотрят дипломные фильмы от выпускников Украинской киношколы (общая продолжительность - 1 час 19 мин). В программе показы короткометражных фильмов:

1. "Комнаты, которые мы делим" (реж. Надежда Хатимлянская)

2. "Дядя Толя" (реж. Богдан Адаменко)

3. "Крылатая черепаха" (реж. Даниил Головня)

4. "То, что не видят" (реж. Илья Гаврилишен)

5. "Эгоистка" (реж. Вероника Марченко)

6. "Жить жизнью" (реж. Юрий Лановлюк)

После просмотра зрители с помощью голосования выберут лучший фильм, который получит специальный приз от Киевстар ТВ.

Проект "Кинодиалоги с Киевстар ТВ" является частью летней программы Киевстар ТВ и Поляны ВДНХ, которая сочетает профессиональные встречи, обсуждение кино и вечерние показы под открытым небом.

Мероприятие состоится по адресу: просп. акад. Глушкова, 1, Киев.

Вход свободный при условии предварительной регистрации

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.

