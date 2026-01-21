Как Украина держит удар в первой в мире кибервойне: 2+2 покажет документальный фильм 'Киберщит Украины'

Лента рассказывает об информационной войне, самых масштабных кибератаках страны-агрессора и инструментах противодействия.

26 января в 16:00 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Киберщит Украины", который рассказывает об информационной войне, самых масштабных кибератаках страны-агрессора и инструментах противодействия.

Украина стала эпицентром первой в истории полномасштабной кибервойны, начавшейся задолго до 24 февраля 2022 года. Ракетные удары и танковые колонны стали лишь видимой частью агрессии – цифровая атака готовилась годами.

"Это лента о людях, которые воюют без окопов, но на передовой. О цифровом оружии, которое может парализовать страну без единого выстрела. И о том, как Украина уже сегодня сдерживает угрозу, которая завтра может коснуться любого государства. В масштабном расследовании речь идет о невидимом, но одном из самых опасных фронтов современной войны. Лента впервые настолько подробно показывает, как Украина противостоит массированной киберагрессии Российской Федерации и почему эта война давно вышла за пределы Украины", – рассказывает один из авторов документального фильма Сергей Мальнев.

Фильм "Киберщит Украины" меняет само представление о цифровой безопасности: страна не находится "под угрозой хакерских атак" – она живет в условиях постоянной кибервойны, где ежедневно происходят сотни попыток взлома государственных систем, критической инфраструктуры, банков, больниц, телекоммуникаций и военной связи.

Зрители узнают, как государство выстроило многоуровневую систему киберобороны – от координации на уровне Президента и СНБО до круглосуточной работы специальных ситуационных центров. Ключевую роль в противодействии самым опасным кибератакам играет Служба безопасности Украины, а именно Департамент кибербезопасности, который 25 января отмечает день своего создания.

"Служба безопасности Украины отвечает за противодействие наиболее критическим кибератакам против Украины, направленным на государственные информационные ресурсы, на объекты критической инфраструктуры, на информацию, подлежащую защите в соответствии с законодательством. Также СБУ отвечает за систему противодействия кибертерроризму и кибершпионажу: кибердиверсии, кибершпионаж и цифровой терроризм. Специалисты Департамента кибербезопасности предупреждают и отражают десятки, сотни кибератак ежедневно", - отмечает секретарь Национального координационного центра кибербезопасности СНБОУ Наталья Ткачук.

Специалисты СБУ впервые раскрывают детали, как отбили более 14 тысяч кибератак. Это DDoS-нападения, фишинговые кампании, вредоносное программное обеспечение, кибершпионаж и цифровой терроризм. В ленте эксклюзивно показано, как в секретных центрах в режиме реального времени выявляют и нейтрализуют угрозы еще до того, как украинцы почувствуют их последствия. Отдельное внимание уделено проактивной киберобороне – когда Украина не только защищается, но и заблаговременно срывает вражеские операции, зная планы агрессора.

"Киберщит Украины" подробно рассказывает о самых резонансных атаках, в частности о масштабном кибертеракте против "Киевстара" в декабре 2023 года. Тогда враг уничтожил тысячи серверов крупнейшего мобильного оператора страны, пытаясь посеять хаос и парализовать управление государством.

Также в документальном фильме: кто именно стоит за этими атаками, как расследуются такие преступления, как выявляют и ликвидируют ботофермы, идентифицируют хакеров ФСБ и ГРУ, как кибервойны уничтожают врага и технику непосредственно на фронте, как Украина противодействует информационной войне и почему уникальный отечественный опыт бесценен для глобальной безопасности. Специалисты Департамента кибербезопасности СБУ впервые раскрывают ранее неизвестные факты.

Документальный фильм создан ООО "Надравижн" при поддержке Министерства культуры Украины.

Авторы фильма: Сергей Мальнев, Александр Венгаренко и Юрий Калиновский.

Не пропустите документальный фильм "Киберщит Украины" на телеканале 2+2 уже 26 января в 16:00.

