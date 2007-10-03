Если Россия вспомнила о газе, то кто победил на выборах?

Юлия Тимошенко едва успела заявить о том, что намерена в очередной раз возглавить правительство Украины, как потянуло душком от нашего северного соседа.

Газпром сообщил – и ведь не Киеву, а своим европейским партнерам, – что есть, мол, проблемы с поставками газа в Украину. Потому как Украина накопила немалый долг – 1 миллиард 300 миллионов(!) долларов. Дескать, Газпром неоднократно просил с долгом рассчитаться, но ни ответа, ни привета.

Европе долго объяснять не пришлось. Там прекрасно помнят, как под Новый, 2006-й год в результате конфликта вокруг цен на газ Газпром ограничил поставки газа в Украину. Тогда Европа автоматически оказалась перед проблемой недополучения оплаченного голубого топлива.

Понятно, почему Еврокомиссия тут же занервничала и попросила (пока только попросила) Украину как можно быстрее закрыть долг перед Газпромом. Впрочем, кредитов не предлагают… да и в 2006-м тоже не предлагали. Только требовали немедленно прекратить безобразие.

Чуть позже в российских СМИ появилось уточнение: Газпром может начать сокращение поставок газа в Украину уже в октябре(!). Что называется, приплыли…

Разумеется, украинский политикум, а также, так сказать, экономикум и прочий экспертикум тут же высказался в том смысле, что желание Газпрома получить миллиард с гаком к делу не пришьешь. А истинная причина заявления-ультиматума в том, что Москва спит и видит, как бы вернуть Виктора Януковича в кресло премьера. Или, на худой конец, изобрести способ заставить будущее правительство Тимошенко не выходить из фарватера российской политики.

В общем, как в комедии «Бриллиантовая рука», когда управдом поручает одному из своих подручных распространить среди жильцов дома сотню лотерейных билетов.

– А если…?

– А если не будут брать – отключим газ!

Однако такая точка зрения представляется весьма спорной. Так же, как и уверенность Тимошенко в том, что, став премьером, она сумеет утрясти вопрос долгов перед Газпромом. И при этом в отличие от Януковича сумеет соблюсти финансовый интерес Украины – то есть не платить или заплатить не все. И одновременно оставить за собой право проводить собственную, независимую от Москвы политику.

Но спросите любого молодого человека, который начинает самостоятельную жизнь отдельно от родителей, и он вам скажет, что независимость (если она настоящая, а не одна видимость) – дорогое удовольствие. За финансовую самостоятельность, простите за тавтологию, приходится платить, и платить много. Но и этим сложности Украины, к сожалению, не ограничиваются.

Вокруг газовой трубы расплодилось несметное число структур, надструктур, подструктур, дочерних структур и структурочек. Вы будете смеяться, но к вечеру того же дня долг таки нашелся. В «УкрГазЭнерго» подтвердили: действительно, мол, у этой структуры есть долг перед «РосУкрЭнерго». Сумму не назвали. Но, надо полагать, это именно те деньги, которые «РосУкрЭнерго», в свою очередь, не выплатила Газпрому. И теперь в «УкрГазЭнерго» надеются на понимание Нефтегаза Украины, с которого не то Газпром собирается слупить долг, не то «УкрГазЭнерго» собирается поиметь содействие в решении вопроса с долгом…

Честно говоря, надоело все это до чертиков. Все эти разговоры о поставках газа, о цене на газ, которую лупит Россия. А чего ей не лупить, спрашивается? Закон рынка: продают за столько, за сколько покупают. О посредниках, которых каждый следующий премьер обещает поганой метлой под зад. Все-всех. Только вот выберем одного, самого-самого, его и оставим. О дороговизне газа для украинской промышленности, возникшей по вине предыдущего правительства, на что жалуется опять-таки каждый следующий премьер. О необходимости поднять цену на транзит российского газа. А она все почему-то не поднимается и не поднимается. Не потому ли, что туркменский газ для Украины транспортируется по территории России и Москва вполне может устроить Киеву такое своеобразное алаверды?

Казалось бы, чего проще… В СКМ Ахметова вон договорились о прямых поставках российского газа предприятиям империи Рината Леонидовича, так почему другим нельзя? Разрешить всем желающим вплоть до облгазов, горгазов и заводов заключать с Газпромом (или с кем-то другим – какая разница?) прямые контракты на поставку газа… Одно из двух: либо посредники обанкротятся вчистую. Либо предприятия, наконец, поймут, что за морем телушка – полушка, да рубль перевоз, и перестанут ныть по поводу цен на газ. А вместе с ними перестанут ныть и политики…

Только до сих пор это никому из властей предержащих (независимо от политической масти) в голову не приходило. Случайно не знаете, почему?

Вера Сорока