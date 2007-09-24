Как политики побороли слово из трех букв

Мнение

Искусство в нас, искусство вокруг нас. Лишь оглянитесь, и вы увидите. Лучше бы вы этого не видели. И я лучше бы не видел. Потому что сначала это вызывает чувство протеста, потом возмущение, а после – ничего, кроме тошноты. Я о политическом искусстве – начиная от телеэкранов, биллбордов и до неофициальных досок для объявлений – заборов и стен домов.

Хотя, куда денешься – политическая ситуация. Как она (они) достала(и)! Столько дерьма, что выливают политики на оппонентов и, – в первую очередь – НА ЛЮДЕЙ! – не уверен, было ли когда-то. Во время последних президентских выборов – да, но то было дерьмо (прошу прощения за определение, но как назвать ЭТО иначе?) другого типа, и ему было далеко до нынешнего.

Вся предвыборная кампания ВСЕХ ПАРТИЙ И БЛОКОВ сводится к одному – выливание того же, на головы всех вокруг. И не может не задевать электорат (так они нас называют). Каждый из них говорит о том, ЧТО, К СОЖАЛЕНИЮ, У НАС речь НЕ ИДЕТ О БОРЬБЕ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ И ИДЕОЛОГИЙ. Но все они забыли, что такое предвыборная программа, и что такое идеология, они в последний раз слышали это, когда еще были в рядах ПАРТИИ. Единственной и неповторимой.

А вот такая их риторика сейчас, сегодня, во времена политической беспринципности, отсутствия идеологий и программных принципов. Оцените хотя бы «перл» «свободных демократов»: «Заставим этих ублюдков быть честными». Это, может, и не девиз партии, но вполне официальная партийная реклама.

А вот в другом случае целая история. За бренд «Украинский прорыв» разгорелась борьба между Тимошенко и Кинахом (читай "Партией регионов"). В первом случае «прорыв» стал такой себе программой развития страны, в первую очередь с целью пиара БЮТа. Во втором – о названии неизвестной книжки авторства нынешнего министра экономики, который вдруг перед выборами решил ее «раскрутить». Да, еще постепенно «украинский прорыв» в местах, где до того обычно красовалось слово из всем известных трех букв, превратился в «украинский нарыв». А со временем – вот не поверите, какая фантазия у уличных графоманов (сделаю поправку, поскольку в действительности эти «графоманы» - вполне прилично оплачиваемые пиар-агенствами каллиграфы. То есть все фантазии принадлежат ребятам в галстуках и костюмах, которые сидят в столичных кабинетах) превратились в... «украинские нары».

Там же, на позициях слова из трех букв появилось другое, которое, в конечном итоге, смысла не изменяет. Сначала было «Цушко - герой». Потом Цушко непристойно «сократили», оставив только «Цушко – х..р».

Размах и потенциал для творчества еще остается. Ведь до выборов еще целая неделя и столько фамилий на заборах.

За дело, товарищи!

Дмитрий Стаховский