Причем на месте, где раньше был обнаружен так называемый «клад Аттилы» - вождя гуннов с 434-го по 453 год, объединившего под своей властью варварские племена от Рейна до Северного Причерноморья.

Как сообщил «Новостной портал Измаила» (izmacity.com), неподалеку села Орловка, у древней дунайской переправы, через которую гунны совершали набеги на Византийскую империю, «на местности, которую проверяли неоднократно, буквально на 10-сантиметровой глубине обнаружена небольшая золотая пластина».

Однако не сообщается, кто нашел золотую пластину, а также станет ли артефакт музейным экспонатом.

Напомним, около 5 лет назад у были найдены древние меч, кинжал, седло, конская узда и парадный пояс. Все украшения сделаны из золота, серебра и позолоченного серебра со вставками из тщательно отшлифованных альмандинов (драгоценных камней - УНИАН), изготовленных в одном стиле и составляли единый гарнитур высочайшего художественного уровня. Такие ювелирные изделия в V в. н.э. изготовляли только в Константинополе, и попадали они к варварам как плата за службу или в качестве откупа от непрекращающихся набегов.

Впрочем, собрание древних золотых изделий не пополнило музейную коллекцию – один из «черных» археологов, предоставил одесским историкам лишь фотографии найденных сокровищ. Пытаясь подороже – не меньше чем за 250 тыс долл. - продать найденный клад, он выставил фотоснимки отдельных вещей в интернет. Предлагали ему за клад якобы 100 тыс. долл., однако не сторговались. А потом ночью к владельцу сокровищ Атиллы наведались воры – и клад исчез.

В апреле 2006 года в здешних местах также был найден клад золотых и серебряных изделий, представляющих большую историческую и художественную ценность. Однако и он, по словам заместителя директора Измаильского историко-краеведческого музея Придунавья Светланы Паламарчук, был присвоен «черными» археологами.

Музейным достоянием стала лишь находка 2010 года: во время «историко-краеведческой экскурсии» на озеро были обнаружены две небольшие золотые накладки для ремня конской сбруи со вставками из альмандинов», которые были изготовлены в эпоху Великого переселения народов.