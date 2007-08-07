Среди Морозов вы поэты… Немного о графомании спикера ВР

Председатель уже, по сути, несуществующей Верховной Рады V созыва 8 августа посетит Крым. Как сообщает новостная лента УНИАН, в ходе поездки главный социалист Украины презентует свой поэтический сборник «Созвучие – Суголосся – Аэндешлик». «В поэтическом сборнике стихи Мороза представлены на русском, украинском и крымско-татарском языках», – говорится в заявлении пресс-службы. Это информационное сообщение побудило меня поискать стихи Сан Саныча в Интернете.

Конечно, мне и раньше было известно, что Мороз балуется стихами, которые пишет прямо на заседаниях ВР. Но я думал, они касаются лишь политического момента, как это было с посланием Юлии Тимошенко: «Шлях святий проліг увесь з ЄЕСУ аж до ЄС». Но оказалось, Сан Саныч – уже автор трех сборников. Также оказалось, что Мороз пишет в основном по-русски, в основном лирику и в основном плохую лирику. Первое, что бросается в глаза при прочтении его стихов, это то, что автор не дружит с рифмой.

Я не могу забыть тебя. Но разве сказанное ново? Произнесенное, любя, есть только слово. Только слово. Я не хотел бы повторять все то, что говорили раньше, Но страшно право потерять сказать о том, что будет дальше.

«Ново» – «слово» – это еще куда ни шло. А вот рифмовать «то» и «том», «раньше» и «дальше» может разве только спикер парламента.

Оттенки слов Слабей оттенков чувства. Не призрачность – Прозрачность, как слеза. Ты – Женщина, Как род того искусства, Которое Вовек Понять нельзя.

«Искусства» – «чувства» еще прощаем, на за «слеза» – «нельзя» – незачет.

Этот миг, этот день, этот мартовский вечер. Этот шепот прерывистый... Словно не я... Не со мной этот звук... Этот княжеский кречет. «Вечер» – «кречет» – да за такую рифму я бы назавтра без родителей в школу не пустил бы.

Увожу с собою мир прекрасный – Этот новый, добровольный плен: "Белый снег на каменной террасе" – Имя поздних крымских хризантем. Сан Саныч, мы тут вообще-то не глухие, и прекрасно понимаем, что слова «плен» и «хризантем» не рифмуются. Так зачем Вы подставляетесь? Разве мало романтических рифм к слову «плен»: «антенн», «Кармен», «супермен». «Хризантем» – еще интересней: «я ем», «зачем» и т.д. Вы же лепите слово, заканчивающееся на «н», к слову, заканчивающемуся на «м»

Любит также Мороз рифмовать однокоренные слова: «предел» – «передел», «свете» – «светит» и пр. Кто-нибудь, скажите ему срочно, что это дурной тон. Имеются у автора и проблемы со смыслом:

Не тронет косы седина Слегка каштановой волною. Они останутся со мною Во все иные времена.

Вот скажите, как может трогать или не трогать «косы седина слегка каштановой волною»? Где вы видели каштановую седину? Обычно поэты, подобные Александру Морозу, говорят, что седина серебрит виски, но седина каштанового цвета будет уже не сединой, если косы не покрасить, конечно. Ну и, потом, волну можно связывать с косой, а седина, связанная с волной – это просто нонсенс, достойный пера Ляписа-Трубецкого. Кстати, у него было нечто схожее о волнах: «волны стремительным домкратом падали на берег».

А большинство стихов Мороза просто пошлые, вроде таких:

Слеза твоя ранит меня. Не знаю, за что, но прости. Высокие чувства храня, Судьба наша птицей летит…

Или:

Ты – женщина моя... Какая бесконечность Трех слов, – Не заклинаний, А мечты... Какая в них Трепещущая вечность, Несовместимости единство – Это ты. Какая чистота И страсть горенья…

Впрочем, автор, кажется, сам понимает свою несостоятельность как поэта:

Ощущаю скудные запасы Слов, определяющих красу.

Да уж, дорогой товарищ, запасы слов, определяющих красу, у Вас скудные. Вам бы самое время хорошего райтера, умеющего слагать стихи, перед выборами нанять – Вы же со сборником на трех языках по стране гастролируете. Даже представить страшно, какое пополнение ждет крымско-татарскую поэзию. Видно, придется радоваться только тому, что я этого никогда не узнаю.

Антон Зикора

P.S. После прочтения стихов Мороза во рту стало как-то плохо, будто съел незрелую сливу, а на душе тревожно. Сразу захотелось «заесть» чем-то вкусным. Если у вас такое же ощущение, пожалуйста:

Облаков золотая орда Ждет пришествия Новой Зари. В предрассветных моих городах Золотые горят фонари. Далеко, далеко до утра, И не знать опьяневшим от сна, Что сегодня на синих ветрах По садам пролетела весна... Лунный город фарфоровым стал, Белоснежным подобием глин, Не китаец в лазурь расписал Сероватый его каолин. Не китаец, привычный к вину, Распечатал его для людей И лимоном нарезал луну На тарелки ночных площадей. Но не знать опьяневшим от сна Чудодейства напитков иных, И напрасно им дарит весна Бесполезно-красивые дни.

(Роальд Мандельштам)