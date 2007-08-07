Председатель Верховной Рады Украины V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ завтра, 8 августа, посетит Автономную Республику Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской республиканской организации СПУ.

В ходе поездки А.МОРОЗ презентует свой поэтический сборник «Созвучие – Суголосся – Аэндешлик». «В поэтическом сборнике стихи А.МОРОЗА представлены на русском, украинском и крымскотатарском языках», - сообщили в пресс-службе Крымской организации СПУ. После презентации запланирована пресс-конференция лидера СПУ.

В автономии А.МОРОЗ планирует посетить агроцеха №№ 49, 55 ДП «Ильич-Агро Крым» ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».