Мороз презентует свой поэтический сборник «Созвучие – Суголосся – Аэндешлик»
10:33, 07 августа 2007Политика
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Лидер СПУ посетит Крым
Председатель Верховной Рады Украины V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ завтра, 8 августа, посетит Автономную Республику Крым.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской республиканской организации СПУ.
В ходе поездки А.МОРОЗ презентует свой поэтический сборник «Созвучие – Суголосся – Аэндешлик». «В поэтическом сборнике стихи А.МОРОЗА представлены на русском, украинском и крымскотатарском языках», - сообщили в пресс-службе Крымской организации СПУ. После презентации запланирована пресс-конференция лидера СПУ.
В автономии А.МОРОЗ планирует посетить агроцеха №№ 49, 55 ДП «Ильич-Агро Крым» ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».
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