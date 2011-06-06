Юлия Рома - Тайный стандарт украинского джаза

Есть мнение, что джаз - это музыка принципиально неславянская, что ее отцы - негры, евреи и балканские цыгане.

Долгое время почти так и было.

Конечно, джаз образовался на пересечении «черного» и «белого» - африканских (афро-американских) свинговых ритмов и блюзовых гармоний и традиций европейского (евро-американского) мелодизма. (Леонид Утесов шутил, что настоящая родина джаза - Одесса, где еврейские музыканты-клезмерим, играя на свадьбах, были вынуждены уметь хорошо импровизировать.)

О «чистом» джазе можно говорить лишь в отношении «черной» Америки и только о 1920-1950-х годах. Потому что потом в джазе появлялись многообразные течения и национальные варианты, хотя генератором инновационных идей и хранителями джазового стандарта еще долго так и оставались именно его «черные» американские «отцы».

Был неплохой советский джаз - оркестры и ансамбли Эдди Рознера, Леонида Утесова, Александра Цфасмана, Олега Лундстрема, Георгия Гараняна, Юрия Саульского, Алексея Козлова и другие. Но чего-то сугубо российского, украинского, белорусского или какого-то еще этнического начала в этой музыке не было - она словно намеренно оставалась космополитичной и ориентированной либо на советскую «попсу», либо в более утонченном варианте - на мечту о прекрасном недосягаемом Западе (отсюда и подозрительное отношение советской власти к «непопсовому» джазу - мол, «сегодня парень любит джаз, а завтра родину продаст»).

Через какое-то время начали появляться многообразные национальные версии джаза (на постсоветском пространстве выделялись армянская, азербайджанская, литовская и эстонская джазовые школы), но чаще всего это было сочетание джазовых гармоний и ритмов с этнической музыкой. В результате получалась такая немного «растворенная» латиноамериканскими, чисто европейскими или восточными влияниями музыка, в которой от джаза нередко оставались разве что структура «тема - импровизация - тема» и блюзовые аккорды.

Ну и нельзя не вспомнить прекрасную современную околоджазовую музыку, укорененную в национальные музыкальные традиции, - Сезарию Эвору, Нино Катамадзе, оркестр Горана Бреговича.

Попытки создать украинский джаз заканчивались вокругджазовыми, околоджазовыми, джазированными или джазообразными обработками украинских народных песен или популярных песен украинских советских композиторов. Известно множество джазовых обработок «Щедрика» (вообще, эту мелодию было бы уместно пропагандировать именно как известный джазовый стандарт), есть также «Червона рута», «Черемшина», «Чорнобривці», «Рідна мати моя» (а вот «Снова цветут каштаны» Платона Майбороды никак не удается «оджазить»).

Есть, наконец, композиторы, которые хотели создать собственно украинский джаз, - тот же Мирослав Скорик, чья «Намалюй мені ніч» - прекрасный образец почти джазовой босановы. Есть пионеры джаза 1960-1970-х, самый известный из которых - джазмен Игорь Хома из Львова. Есть современные джаз-роковые команды - те же «Брати Блюзу». Есть уникальный и чуть ли не единственный джазовый эксперт и популяризатор - радиоведущей Алексей Коган. Есть в Украине и несколько ценимых международных джазовых фестивалей. Ну и известная история о том, как на тему гениальной «Summertime» Джорджа Гершвина повлияла услышанная им украинская колыбельная «Ой ходить сон коло вікон».

А вот есть ли настоящий, «чистый», эталонный украинский джаз - а не просто джаз в Украине, - это долгое время было вопросом без ответа.

После появления первого украиноязычного (и второго в творчестве) альбома «Цвіт» («Темпора», 2011) украинской джазовой певицы и композитора Юлии Ромы можно говорить, что точно уже есть!

Это направление уместно будет обозначить как «free-jazz» - с элементами soul, «world-music» и небольшой дозой ритмичной латиноамериканщины.

Но принципиально, что эта самая Юлия Рома появилась в Киеве именно из Центральной Украины (с Виннитчины), а не из Львова, Одессы или Харькова, и является носителем именно центральноукраинского мелоса. По ее признанию, основа ее музыкального мировоззрения - даже не классика джаза, а бабушкины песни.

Первый авторский альбом «Heartbeat» (2006), хоть и англоязычный, также очень украинский по мелодике. Но новый, украиноязычный, диск окончательно свидетельствует о рождении в Украине украинского джаза. Это уже не сочетание признаков классического джаза с известными украинскими мелодиями - это уже джазовое мышление в контексте украинского мелоса. То есть это уже не смесь, не микс, не музыкальный суржик, а оригинальный музыкальный синтез.

Юлия Рома - певица высокопрофессиональная (даже преподает джазовый вокал студентам), знает много классической джазовой и бразильской музыки, поэтому джаз для нее - это музыкальный язык для полноценного самовыражения. Хорошая интонация и широкий диапазон эмоций - это все о ней. Прекрасное звучание ансамбля джаза, в котором играют звезды украинского джаза, элегантные вокальные и инструментальные импровизации - это все о них.

Принципиально, что Юлия не перепевает украинские народные песни, но некоторые ее украиноязычные композиции по своей образности напоминают именно фольклор («Зозуленька», «Річенька»).

Интересны и украиноязычные тексты Юлии Ромы - в них абсолютно мейнстримовые для современной украинской музыкальной поэзии средства выразительности. И почти нет в них тех свойственных «попсе» штампов и затертых метафор, но есть экспрессия (и тогда можно вспомнить Святослава Вакарчука), импрессионизм и много восклицаний, предлогов, модальных и вводных слов (и тогда можно вспомнить Марию Бурмаку):

Колиха лиха та надиха його. Мов тінь, невимріяна Весна — Сто літ сумна і тане світ в очах Повних сліз. Зими бажані сни — Цілунком слів твоїх… Не зника, звика та повива гірка. Плека невиплакана ріка Та ніч сліпа терпкий тамує смак Наших нечекань, несподівань. Не замовкає, крає… (из композиции «Не болить»)

Вообще, это производит очень сильное эстетическое впечатление, потому что такого еще не было: украинский язык была языком большой поэзии, языком песен и романсов, рок- и попсовых композиций, но языком джаза она становится на наших глазах - как раз при посредничестве Юлии Роми.

Джаз возник в первую очередь как афро-американская субкультура - в других частях мира он никогда не был так популярен, как в Нью-Орлеане. Считается, что джаз - это хоть и музыка внутренне свободных людей, но свободных и интеллектуальных - всегда меньшинство. Украина дала миру немало хороших джазменов, но никогда не считалась важным форпостом или центром джазовой музыки.

Появление в Украине нового поколения музыкантов, обладающих джазовой эрудицией, хорошей исполнительской и композиторской техникой, способных к свободному поиску креатора, а также воспитанные в контексте украинского и общеславянского мелоса может сделать джаз популярным и востребованным.

И певица и композитор Юлия Рома в этом контексте - не так Зозуленька (по ее одноименной композиции), как Первая Ласточка украинского джаза.

Интересно, что эта Ласточка принесет украинской музыке?

И какие музыкальные птицы будут рождаться в Украине дальше?

Андрей Окара (Москва)